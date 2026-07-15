8 Hal yang Dilakukan Orang-Orang yang Benar-Benar Menarik Secara Berbeda dalam Percakapan Menurut Psikologi

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JawaPos.com - Pernahkah Anda berbicara dengan seseorang yang membuat waktu terasa berlalu begitu cepat? Mereka bukan selebritas, bukan pembicara profesional, dan bahkan tidak selalu orang yang paling banyak bicara. Namun, setiap percakapan dengan mereka terasa menyenangkan, hangat, dan meninggalkan kesan mendalam.
Banyak orang mengira daya tarik dalam percakapan berasal dari penampilan, kecerdasan, atau kemampuan berbicara tanpa henti. Padahal, penelitian psikologi menunjukkan bahwa orang-orang yang benar-benar menarik justru memiliki kebiasaan komunikasi yang sederhana, tetapi sangat efektif. Mereka mampu membuat lawan bicara merasa dihargai, dipahami, dan nyaman.
Menariknya, kebiasaan-kebiasaan ini bukanlah bakat bawaan. Siapa pun dapat mempelajarinya dengan latihan yang konsisten.
Dilansir dari Hack Spirit pada Minggu (12/7), terdapat delapan hal yang dilakukan orang-orang yang benar-benar menarik secara berbeda dalam percakapan sehari-hari.
1. Mereka Mendengarkan untuk Memahami, Bukan Sekadar Menunggu Giliran Berbicara
Kesalahan paling umum dalam percakapan adalah mendengarkan sambil memikirkan apa yang akan kita katakan berikutnya. Akibatnya, perhatian kita terbagi dan lawan bicara merasa tidak benar-benar didengarkan.
Psikologi menyebut kemampuan ini sebagai active listening atau mendengarkan secara aktif. Orang yang menarik memberikan perhatian penuh pada pembicaraan. Mereka mempertahankan kontak mata yang wajar, mengangguk saat diperlukan, dan menunjukkan bahwa mereka benar-benar mengikuti alur cerita.
Alih-alih langsung memberikan solusi, mereka sering mengajukan pertanyaan lanjutan seperti:
"Lalu apa yang terjadi?"
"Bagaimana perasaanmu saat itu?"
"Apa yang akhirnya kamu lakukan?"
Pertanyaan sederhana ini membuat lawan bicara merasa kisahnya benar-benar penting.
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