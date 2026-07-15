Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Rabu, 15 Juli 2026 | 23.22 WIB

Orang yang Lebih Suka Pelukan Dibanding Kata-Kata Biasanya Punya 8 Ciri Emosional Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang lebih mendambakan pelukan (Magnific) - Image

Ilustrasi seseorang yang lebih mendambakan pelukan (Magnific)

JawaPos.com - Di dunia yang serba cepat dan dipenuhi pesan teks, voice note, serta komunikasi tanpa henti, ada sebagian orang yang merasa hal tersebut belum cukup. Bukannya mereka tidak menghargai ucapan manis atau nasihat, tetapi bagi mereka, ada satu hal yang jauh lebih menenangkan: sebuah pelukan.

Bagi kelompok ini, kehangatan fisik sering kali mampu menyampaikan perasaan dengan lebih baik dibanding ribuan kata. Dalam dunia psikologi, kecenderungan ini tidak dilihat sebagai sifat manja, melainkan sebagai tanda kepribadian yang mendalam dan sensitif. Orang yang lebih menyukai pelukan daripada kata-kata biasanya memiliki pola emosi yang khas.

Melansir dari Geediting, berikut adalah delapan ciri emosional yang biasanya ada pada mereka menurut sudut pandang psikologi:

1. Memiliki Sensitivitas Emosional yang Tinggi

Orang yang mendambakan pelukan umumnya sangat peka terhadap suasana hati—baik milik sendiri maupun orang lain. Mereka mudah menangkap perubahan nada, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh yang sering luput dari perhatian orang lain.

Karena sensitivitas inilah, kata-kata terkadang terasa terlalu kaku atau dangkal. Pelukan, sebaliknya, memberi pesan emosional yang lebih jujur dan langsung: aku hadir, aku peduli, dan kamu tidak sendirian.

2. Lebih Nyaman Mengekspresikan Perasaan secara Nonverbal

Tidak semua orang pandai merangkai kata untuk menjelaskan apa yang mereka rasakan. Bagi sebagian individu, emosi terlalu kompleks untuk dijelaskan dengan bahasa.

Psikologi menyebut ini sebagai kecenderungan komunikasi nonverbal. Pelukan, sentuhan di bahu, atau genggaman tangan menjadi bahasa utama mereka. Bukan karena mereka tertutup, melainkan karena tubuh mereka “berbicara” lebih jujur daripada mulut.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
7 Alasan Mengapa Sebagian Orang yang Benar Baik Hati Akhirnya Tidak Memiliki Teman Dekat Saat Mereka Bertambah Tua Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Alasan Mengapa Sebagian Orang yang Benar Baik Hati Akhirnya Tidak Memiliki Teman Dekat Saat Mereka Bertambah Tua Menurut Psikologi

Rabu, 15 Juli 2026 | 17.50 WIB

10 Kebiasaan Kecil Orang-Orang yang Membuat Hidup Terasa Lebih Ringan bagi Semua Orang di Sekitar Mereka Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

10 Kebiasaan Kecil Orang-Orang yang Membuat Hidup Terasa Lebih Ringan bagi Semua Orang di Sekitar Mereka Menurut Psikologi

Rabu, 15 Juli 2026 | 17.42 WIB

9 Ciri Kepribadian Unik Orang yang Butuh Kipas untuk Tidur Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

9 Ciri Kepribadian Unik Orang yang Butuh Kipas untuk Tidur Menurut Psikologi

Rabu, 15 Juli 2026 | 17.41 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

3

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

4

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

5

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

6

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026

9

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore