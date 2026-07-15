Orang yang Lebih Suka Pelukan Dibanding Kata-Kata Biasanya Punya 8 Ciri Emosional Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di dunia yang serba cepat dan dipenuhi pesan teks, voice note, serta komunikasi tanpa henti, ada sebagian orang yang merasa hal tersebut belum cukup. Bukannya mereka tidak menghargai ucapan manis atau nasihat, tetapi bagi mereka, ada satu hal yang jauh lebih menenangkan: sebuah pelukan.

Bagi kelompok ini, kehangatan fisik sering kali mampu menyampaikan perasaan dengan lebih baik dibanding ribuan kata. Dalam dunia psikologi, kecenderungan ini tidak dilihat sebagai sifat manja, melainkan sebagai tanda kepribadian yang mendalam dan sensitif. Orang yang lebih menyukai pelukan daripada kata-kata biasanya memiliki pola emosi yang khas.

Melansir dari Geediting, berikut adalah delapan ciri emosional yang biasanya ada pada mereka menurut sudut pandang psikologi:

Baca Juga:9 Keyakinan Tersembunyi Orang yang Selalu Merasa Dihakimi Menurut Psikologi

1. Memiliki Sensitivitas Emosional yang Tinggi

Orang yang mendambakan pelukan umumnya sangat peka terhadap suasana hati—baik milik sendiri maupun orang lain. Mereka mudah menangkap perubahan nada, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh yang sering luput dari perhatian orang lain.

Karena sensitivitas inilah, kata-kata terkadang terasa terlalu kaku atau dangkal. Pelukan, sebaliknya, memberi pesan emosional yang lebih jujur dan langsung: aku hadir, aku peduli, dan kamu tidak sendirian.

2. Lebih Nyaman Mengekspresikan Perasaan secara Nonverbal

Tidak semua orang pandai merangkai kata untuk menjelaskan apa yang mereka rasakan. Bagi sebagian individu, emosi terlalu kompleks untuk dijelaskan dengan bahasa.