9 Ciri Kepribadian Unik Orang yang Butuh Kipas untuk Tidur Menurut Psikologi

Ciri kepribadian unik orang yang butuh kipas untuk tidur menurut psikologi./Magnific/ rawpixel.com
JawaPos.com – Kebiasaan tidur dengan kipas menyala bukan sekadar soal suhu, melainkan mencerminkan kepribadian tertentu yang khas.
Rutinitas malam seseorang sering memberikan petunjuk kecil tentang cara mereka berpikir dan mengelola tekanan dalam kehidupan.
Orang yang mengandalkan kipas untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik umumnya memiliki kesamaan sifat yang cukup konsisten.
Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (15/6), berikut sembilan ciri kepribadian yang paling sering ditemukan pada orang-orang yang tidak bisa tidur tanpa kipas menyala.
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1. Sering merasa cemas dan gugup
Kecemasan yang sering dialami seseorang dapat memicu peningkatan panas tubuh dan keringat berlebih saat beristirahat.
Mimpi buruk, insomnia, dan perasaan tegang yang terbawa ke kamar tidur membuat kondisi tubuh semakin panas dan sulit rileks.
Kipas menjadi solusi yang dipertahankan setiap malam sebagai langkah antisipasi agar tidak kepanasan saat kecemasan muncul.
2. Tidur dengan sangat ringan
Suara kipas bekerja seperti mesin white noise yang efektif menghalangi bunyi-bunyi acak yang bisa membangunkan tidur ringan.
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