Mengapa Orang-Orang yang Paling Menarik Jarang Menjadi Orang yang Paling Lantang di Ruangan Itu?

seseorang yang paling menarik di ruangan./Magnific/freepik
JawaPos.com - Di hampir setiap pertemuan, selalu ada seseorang yang menjadi pusat perhatian. Mereka berbicara paling banyak, tertawa paling keras, dan mampu mengendalikan arah percakapan dengan mudah. Banyak orang menganggap mereka sebagai pribadi yang paling menarik. Kita sering menyamakan suara yang paling keras dengan kepribadian yang paling kuat.
Namun, jika kita melihat lebih lama, ada pola yang berbeda.
Dilansir dari Hack Spirit pada Minggu (12/7), orang-orang yang benar-benar membekas dalam ingatan sering kali bukan mereka yang paling sering berbicara. Mereka justru duduk dengan tenang, mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, lalu mengucapkan beberapa kalimat yang membuat seluruh ruangan berhenti sejenak.
Mengapa bisa begitu?
Jawabannya mungkin karena daya tarik manusia tidak selalu lahir dari seberapa besar ruang yang ia isi, tetapi dari seberapa dalam pengaruh yang ia tinggalkan.
Dunia Menghargai Volume
Sejak kecil kita diajarkan bahwa percaya diri berarti berani berbicara.
Di sekolah, murid yang aktif bertanya sering dianggap paling pintar. Di dunia kerja, orang yang paling vokal sering terlihat lebih siap menjadi pemimpin. Di media sosial, mereka yang paling sering muncul memperoleh perhatian lebih besar dibanding mereka yang memilih diam.
Lama-kelamaan kita mulai percaya bahwa eksistensi harus dibuktikan melalui suara.
Akibatnya, banyak orang merasa harus selalu memiliki pendapat, harus selalu tampil, harus selalu terlihat. Diam dianggap sebagai kelemahan, padahal diam sering kali hanyalah bentuk lain dari kedewasaan.
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