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Irfan Ferdiansyah
Senin, 13 Juli 2026 | 13.20 WIB

9 Hal yang Dilakukan Orang yang Sangat Ingin Tahu yang Membuat Hari-Hari Biasa Terasa Menarik Menurut Psikologi

seseorang yang membuat hari biasa terasa menarik./Magnific/lifestock - Image

seseorang yang membuat hari biasa terasa menarik./Magnific/lifestock

JawaPos.com - Pernahkah Anda bertemu seseorang yang tampaknya selalu menemukan sesuatu yang menarik, bahkan dari hal-hal yang terlihat biasa?

Saat orang lain menganggap perjalanan ke kantor membosankan, mereka justru memperhatikan perubahan cuaca, mengamati perilaku orang di sekitar, atau menemukan ide baru dari percakapan singkat.

Ketika orang lain mengeluh rutinitas yang monoton, mereka justru merasa setiap hari menawarkan kesempatan untuk belajar sesuatu yang belum pernah diketahui sebelumnya.

Perbedaannya bukan karena mereka menjalani kehidupan yang lebih mewah atau penuh petualangan. Yang membedakan adalah rasa ingin tahu (curiosity) yang tinggi.

Dalam psikologi, rasa ingin tahu dipandang sebagai salah satu karakter positif yang berperan besar dalam pembelajaran, kreativitas, kebahagiaan, dan kepuasan hidup. Orang yang memiliki rasa ingin tahu tidak hanya mencari jawaban, tetapi juga menikmati proses menemukan pertanyaan-pertanyaan baru.

Dilansir dari Hack Spirit pada Sabtu (11/7), penelitian menunjukkan bahwa individu dengan tingkat curiosity yang tinggi cenderung memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih baik, lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan, serta lebih terbuka terhadap pengalaman baru. Mereka mampu melihat peluang belajar di hampir setiap situasi.

Lalu, kebiasaan apa saja yang membuat hidup mereka terasa lebih menarik? Berikut sembilan hal yang sering dilakukan oleh orang-orang yang sangat ingin tahu menurut psikologi.

1. Mereka Lebih Sering Bertanya daripada Berasumsi

Salah satu ciri utama orang yang memiliki rasa ingin tahu tinggi adalah mereka tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.

Alih-alih merasa sudah mengetahui segalanya, mereka justru bertanya:

Editor: Hanny Suwindari
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