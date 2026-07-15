Pernah Merasa Jatuh Saat Menggunakan Media Sosial? Mulailah Kembangkan 7 Kebiasaan Ini Agar Lebih Cepat Bangkit Menurut Psikologi

seseorang yang merasa jatuh saat menggunakan media sosial./Magnific/Drazen Zigic
JawaPos.com - Di era digital, media sosial telah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Melalui layar ponsel, kita dapat melihat kehidupan orang lain, berkomunikasi, hingga mencari hiburan. Namun, di balik semua manfaat tersebut, media sosial juga memiliki sisi yang dapat memengaruhi kesehatan mental seseorang.
Tidak sedikit orang yang merasa kecewa, minder, sedih, bahkan kehilangan semangat setelah menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial. Melihat pencapaian orang lain, membaca komentar negatif, atau membandingkan diri dengan kehidupan yang tampak sempurna sering kali membuat seseorang merasa "jatuh".
Menurut psikologi, kondisi tersebut merupakan hal yang cukup umum terjadi. Otak manusia secara alami cenderung melakukan perbandingan sosial (social comparison), terutama ketika melihat orang lain yang terlihat lebih sukses, lebih bahagia, atau lebih menarik.
Kabar baiknya, Anda tidak harus terus terjebak dalam perasaan tersebut. Dengan membangun kebiasaan yang tepat, Anda dapat memperkuat ketahanan mental dan lebih cepat bangkit.
Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (14/7), terdapat tujuh kebiasaan yang direkomendasikan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.
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1. Batasi Waktu Bermain Media Sosial
Psikolog menjelaskan bahwa semakin lama seseorang menghabiskan waktu di media sosial, semakin besar peluang munculnya perbandingan sosial dan kelelahan mental.
Membatasi penggunaan media sosial bukan berarti harus berhenti sepenuhnya. Anda cukup menetapkan waktu tertentu, misalnya 30–60 menit setiap hari, agar pikiran memiliki ruang untuk beristirahat.
Ketika waktu layar berkurang, otak juga memiliki kesempatan untuk kembali fokus pada kehidupan nyata yang sering kali jauh lebih bermakna dibandingkan apa yang terlihat di internet.
2. Berhenti Membandingkan Diri dengan Orang Lain
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