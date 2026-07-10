7 Ungkapan yang Digunakan Orang Tua yang Bijaksana sebagai Pengganti Meninggikan Suara Menurut Psikologi

JawaPos.com - Menjadi orang tua bukanlah tugas yang mudah. Di tengah kesibukan, kelelahan, dan berbagai tantangan dalam mendidik anak, tidak jarang emosi mengambil alih.

Banyak orang tua akhirnya meninggikan suara ketika anak sulit diatur, mengabaikan instruksi, atau melakukan kesalahan yang sama berulang kali.

Namun, berbagai penelitian dalam psikologi perkembangan menunjukkan bahwa berteriak bukanlah cara yang efektif untuk membangun perilaku positif dalam jangka panjang.

Sebaliknya, anak justru lebih rentan mengalami stres, merasa takut, kehilangan rasa percaya diri, bahkan menjadi kurang terbuka kepada orang tuanya.

Psikologi modern menekankan pentingnya komunikasi yang tenang, jelas, dan penuh empati. Orang tua yang bijaksana bukan berarti tidak pernah marah, melainkan mampu mengelola emosinya sehingga tetap menjadi sosok yang memberikan rasa aman bagi anak.

Dilansir dari Hack Spirit pada Kamis (9/7), terdapat tujuh ungkapan yang sering digunakan orang tua yang bijaksana sebagai pengganti meninggikan suara.

1. "Aku ingin kamu mendengarkan dulu."

Kalimat sederhana ini membantu menghentikan situasi tanpa membuat anak merasa diserang. Dibandingkan berteriak, meminta perhatian dengan suara tenang mengajarkan anak bahwa komunikasi adalah proses dua arah.

Dalam psikologi komunikasi, nada suara yang stabil membuat anak lebih mudah memproses informasi dibandingkan ketika mereka berada dalam kondisi tertekan akibat bentakan. Saat anak merasa aman, otaknya lebih siap menerima arahan.