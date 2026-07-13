7 Ungkapan yang Digunakan Orang Berhati Hangat yang Membuat Orang Lain Langsung Merasa Nyaman Menurut Psikologi

seseorang yang membuat lain langsung nyaman./Magnific/prostock-studio
JawaPos.com - Tidak semua orang mampu menciptakan suasana yang hangat ketika berbicara. Ada orang yang baru beberapa menit mengobrol sudah membuat lawan bicaranya merasa diterima, dihargai, dan nyaman.
Menariknya, kemampuan tersebut tidak selalu bergantung pada kecerdasan berbicara atau kepribadian yang ekstrover.
Menurut psikologi, rasa nyaman dalam sebuah percakapan lebih banyak dipengaruhi oleh empati, validasi emosi, dan cara seseorang memilih kata-kata.
Orang yang berhati hangat cenderung menggunakan ungkapan sederhana, tetapi penuh makna. Kalimat-kalimat ini memberi sinyal bahwa mereka hadir tanpa menghakimi dan benar-benar peduli terhadap orang lain.
Dilansir dari Hack Spirit pada Sabtu (11/7), terdapat tujuh ungkapan yang sering digunakan orang berhati hangat sehingga membuat orang lain langsung merasa nyaman.
1. "Tidak apa-apa, kamu tidak sendirian."
Salah satu kebutuhan emosional terbesar manusia adalah merasa tidak menghadapi masalah sendirian. Ketika seseorang sedang terpuruk, kalimat ini mampu mengurangi rasa kesepian dan memberikan dukungan emosional.
Dalam psikologi, dukungan sosial diketahui dapat membantu menurunkan tingkat stres dan meningkatkan kemampuan seseorang menghadapi tekanan hidup. Kalimat sederhana ini menunjukkan bahwa ada seseorang yang bersedia menemani, bukan sekadar memberikan nasihat.
Orang berhati hangat memahami bahwa kehadiran sering kali lebih berharga daripada solusi yang terburu-buru.
2. "Aku mengerti kenapa kamu merasa seperti itu."
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