9 Masalah Besar di Balik Orang yang Mudah Marah karena Hal Kecil Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa orang yang mudah marah terhadap hal-hal kecil hampir selalu menyimpan masalah besar yang jauh lebih dalam.

Kemarahan yang meledak karena gangguan sepele bukan reaksi yang lahir dari kejadian itu sendiri, melainkan dari beban yang sudah menumpuk sebelumnya.

Memahami apa yang sesungguhnya ada di balik sikap mudah marah ini penting agar seseorang bisa menangani akar masalah, bukan sekadar gejalanya.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (14/6), berikut sembilan masalah besar yang hampir selalu dimiliki orang yang mudah marah bahkan terhadap gangguan paling kecil sekalipun.

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1. Stres kronis yang menumpuk tanpa henti

Semua orang sesekali merasa stres, namun ketika stres berlangsung terus-menerus tanpa jeda, ambang toleransi seseorang terhadap gangguan kecil akan menurun drastis.

Ketika seseorang sudah beroperasi dalam kondisi penuh tekanan setiap harinya, hal-hal kecil yang sebelumnya tidak berarti tiba-tiba terasa sangat menyebalkan.

Tubuh dan pikiran yang terus-menerus berada dalam mode siaga tidak lagi memiliki kapasitas untuk merespons gangguan kecil secara proporsional dan tenang.

2. Trauma masa lalu yang belum terselesaikan