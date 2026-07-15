9 Masalah Besar di Balik Orang yang Mudah Marah karena Hal Kecil Menurut Psikologi

Masalah besar di balik orang yang mudah marah karena hal kecil menurut psikologi./Magnific/ azerbaijan_stockers
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa orang yang mudah marah terhadap hal-hal kecil hampir selalu menyimpan masalah besar yang jauh lebih dalam.
Kemarahan yang meledak karena gangguan sepele bukan reaksi yang lahir dari kejadian itu sendiri, melainkan dari beban yang sudah menumpuk sebelumnya.
Memahami apa yang sesungguhnya ada di balik sikap mudah marah ini penting agar seseorang bisa menangani akar masalah, bukan sekadar gejalanya.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (14/6), berikut sembilan masalah besar yang hampir selalu dimiliki orang yang mudah marah bahkan terhadap gangguan paling kecil sekalipun.
1. Stres kronis yang menumpuk tanpa henti
Semua orang sesekali merasa stres, namun ketika stres berlangsung terus-menerus tanpa jeda, ambang toleransi seseorang terhadap gangguan kecil akan menurun drastis.
Ketika seseorang sudah beroperasi dalam kondisi penuh tekanan setiap harinya, hal-hal kecil yang sebelumnya tidak berarti tiba-tiba terasa sangat menyebalkan.
Tubuh dan pikiran yang terus-menerus berada dalam mode siaga tidak lagi memiliki kapasitas untuk merespons gangguan kecil secara proporsional dan tenang.
2. Trauma masa lalu yang belum terselesaikan
Pengalaman traumatis yang belum diproses dengan baik sering meninggalkan luka yang tersembunyi dan bisa meledak kapan saja melalui situasi yang tampak tidak relevan.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa