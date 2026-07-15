6 Tanda Kamu Tidak Baik-baik Saja dan Terbiasa dengan Kesehatan Mental yang Buruk Menurut Psikologi

Tanda tidak baik-baik saja terbiasa kesehatan mental yang buruk menurut psikologi./Magnific/ benzoix
JawaPos.com – Banyak orang tidak menyadari bahwa kondisi kesehatan mental mereka sudah tidak baik-baik saja karena sudah terlalu terbiasa dengan perasaan yang sebenarnya tidak normal.
Secara psikologi, terbiasa dengan rasa tidak nyaman yang kronis membuat seseorang sulit mengenali kapan sebenarnya mereka butuh pertolongan.
Tanda-tanda ini sering kali muncul secara perlahan sehingga tidak langsung disadari oleh orang yang mengalaminya sendiri.
Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (15/6), berikut enam tanda yang menunjukkan bahwa kondisimu mungkin tidak sebaik yang kamu kira selama ini.
1. Kamu selalu merasa kelelahan tanpa alasan jelas
Salah satu penyebab terbesar kelelahan kronis adalah kurangnya tidur yang benar-benar berkualitas dan memulihkan tubuh secara menyeluruh.
Bahkan ketika berhasil tidur, tubuh mungkin tidak masuk ke siklus REM yang cukup untuk benar-benar memulihkan energi yang sudah terkuras.
Pikiran yang terus berlari kencang membuat proses tertidur menjadi sangat sulit dan membuat tidur yang ada pun tidak terasa menyegarkan.
Mimpi buruk atau terus-menerus terjaga di tengah malam juga bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu diperhatikan.
Kelelahan yang tidak kunjung hilang meski sudah beristirahat adalah sinyal kuat bahwa tubuh dan pikiran sedang menanggung beban yang melebihi kapasitasnya.
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