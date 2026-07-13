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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 14 Juli 2026 | 03.20 WIB

4 Gejala Depresi yang Tanda-tandanya Sering Tidak Disadari Kebanyakan Orang, Simak!

Ilustrasi orang depresi (Pixabay) - Image

Ilustrasi orang depresi (Pixabay)

JawaPos.com - Depresi merupakan salah satu gangguan kesehatan mental yang paling umum terjadi, tetapi tanda-tandanya tidak selalu mudah dikenali. 

Banyak orang mengira depresi hanya ditandai dengan kesedihan yang mendalam, padahal kondisi ini dapat muncul dalam berbagai bentuk yang lebih halus dan sering disalahartikan sebagai kelelahan biasa, stres akibat pekerjaan, atau perubahan suasana hati sesaat. 

Akibatnya, tidak sedikit orang yang hidup dengan gejala depresi tanpa menyadari bahwa mereka membutuhkan perhatian dan dukungan.

Mengenali gejala depresi sejak dini sangat penting karena kondisi ini dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari produktivitas, hubungan sosial, kualitas tidur, hingga kesehatan fisik. 

Semakin cepat seseorang memahami perubahan yang terjadi pada dirinya, semakin besar peluang untuk mendapatkan penanganan yang tepat.

Perlu dipahami bahwa setiap orang dapat mengalami depresi dengan cara yang berbeda. 

Ada yang tetap mampu menjalani rutinitas seperti biasa, tetapi terus merasa kosong secara emosional. 

Ada pula yang mengalami perubahan perilaku secara perlahan sehingga orang-orang di sekitarnya tidak menyadari bahwa mereka sedang berjuang menghadapi masalah kesehatan mental.

Editor: Novia Tri Astuti
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