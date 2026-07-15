6 Kebiasaan Pagi Orang Tangguh yang Menjaga Kesehatan Mental Emosional Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi mental kuat menunjukkan bahwa kebiasaan pagi orang kuat dimulai dari rutinitas pagi hari yang sederhana namun berdampak besar bagi kesehatan mental emosional.

Rutinitas pagi hari yang dilakukan secara konsisten terbukti membantu seseorang membangun fondasi psikologi mental kuat yang tahan terhadap tekanan dan tantangan harian.

Orang dengan kesehatan mental emosional yang baik tidak meninggalkan permulaan hari pada kondisi kebetulan, melainkan menjalankan kebiasaan pagi orang kuat yang terstruktur.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (15/6), berikut enam kebiasaan pagi orang kuat yang secara psikologi mental kuat mendukung kesehatan mental emosional dan rutinitas pagi hari yang produktif dan bermakna.

1. Memaafkan diri sendiri atas kesalahan di masa lalu

Beban yang tidak terselesaikan dari masa lalu selalu menghambat kemampuan seseorang untuk hadir sepenuhnya dan menikmati kehidupan saat ini.

Memaafkan diri sendiri adalah langkah penting yang memungkinkan seseorang untuk hidup lebih bebas dan mengekspresikan dirinya dengan lebih autentik setiap harinya.

Salah satu cara efektif melakukannya adalah menuliskan segala sesuatu yang sulit dimaafkan ke dalam jurnal hingga mencapai titik penerimaan yang jujur dan tulus.

Proses ini mencakup menuliskan alasan-alasan yang masuk akal mengapa suatu keputusan dibuat pada saat itu, meski hasilnya mungkin tidak sempurna atau ideal.