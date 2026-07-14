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Endah Primasari Utami
Rabu, 15 Juli 2026 | 05.00 WIB

Amati Ilusi Optik Ini dan Katakan Apa yang Pertama Kali Terlihat! Jawabannya Bantu Jelaskan Siapa Diri Anda

Ilusi optik yang bisa bantu jelaskan siapa diri Anda. Sumber: Instagram priyaminimoods.

 
JawaPos.com - Sama seperti sebelumnya, ini adalah ilusi optik yang menggabungkan beberapa objek menjadi satu.

Apa yang pertama kali terlihat dipengaruhi oleh cara kerja otak Anda memandang sesuatu.

Itu sebabnya ilusi optik selalu bisa memberi Anda wawasan tentang siapa diri Anda.

Dilansir JawaPos.com dari priyaminimoods pada Selasa (14/7), berikut ini arti dibalik apa yang pertama kali Anda lihat, baik itu Wanita bergaun putih yang mengalir, wajah di balik asap, atau kereta api sebagai latar belakang.
 
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1. Wanita Bergaun Putih Mengalir

Anda lebih terhubung dengan perasaan daripada fakta.

Anda melihat cerita keseluruhan sebelum detail penting.

Mungkin, Anda seorang yang tenggelam dalam imajinasi, emosi, atau lamunan.

2. Wajah di Balik Asap

Otak Anda menyukai pola dan makna tersembunyi.

Ini berarti Anda tipe orang yang memerhatikan hal-hal yang dilewatkan orang lain, seperti detail kecil, isyarat halus, atau lapisan yang lebih dalam.

3. Kereta Api

Berbanding terbalik dari gambar sebelumnya.

Melihat kereta api atau latar belakang gambar ini menunjukkan Anda yang memerhatikan konteks dan lingkungan sekitar.

Anda lebih senang memahami apa yang terjadi di sekitar, bukan hanya subjek utamanya.***

Editor: Setyo Adi Nugroho
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