Bukan Sekadar Praktis, Ini 7 Karakteristik Orang yang Hobi Membalas Chat dengan VN

ilustrasi orang yang mengirim pesan suara./Freepik
JawaPos.com - Di tengah pesatnya perkembangan komunikasi digital, setiap orang memiliki cara berbeda saat membalas pesan.
Sebagian lebih nyaman mengetik, sementara yang lain memilih mengirim pesan suara atau voice note (VN) karena dianggap lebih praktis dan mampu menyampaikan ekspresi dengan lebih jelas.
Kebiasaan ini ternyata kerap dikaitkan dengan sejumlah karakter atau kecenderungan kepribadian tertentu.
Mengutip laporan Geediting, berikut tujuh karakteristik yang sering ditemukan pada orang yang lebih suka membalas chat menggunakan pesan suara. Apakah Anda salah satunya?
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1. Mereka bisa mengerjakan banyak tugas sekaligus
Dalam dunia komunikasi digital yang serba cepat, orang-orang yang membalas pesan suara sering kali merupakan orang yang mampu mengerjakan banyak tugas dalam waktu bersamaan.
Mereka telah menguasai seni mengerjakan banyak tugas sekaligus. Lalu, menemukan bahwa merekam pesan suara memungkinkan dirinya untuk melanjutkan pekerjaan, memasak, atau bahkan berolahraga, sambil tetap terhubung.
2. Mereka komunikator yang ekspresif
Bagi mereka yang lebih menyukai pesan suara daripada teks, satu ciri yang menonjol yakni komunikator yang ekspresif.
Melalui nada, tinggi rendah, dan tempo pesan suaranya, mereka menambah kekayaan pada percakapan yang tidak dapat ditangkap oleh pesan teks.
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