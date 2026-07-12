Tidak Harus Main Media Sosial, Cobalah 6 Hobi Nyaman Ini Saat Sedang Sendirian

JawaPos.com - Menghabiskan waktu luang di rumah sering kali berujung pada kebiasaan menjemukan, seperti terus-menerus membaca berita negatif di media sosial atau menonton ulang serial yang sama berulang kali. Padahal, bagi seorang introvert atau siapa saja yang sedang belajar menikmati kesendirian (me-time), momen sepi ini bisa diubah menjadi aktivitas yang jauh lebih bermakna. Langkah awalnya adalah dengan mengalihkan fokus pada kegiatan santai yang merangsang motorik dan kreativitas tanpa tekanan sosial.

Seorang kreator konten yang juga seorang introvert, Devon Noehring, membagikan solusinya melalui enam pilihan hobi yang cepat, mudah dipelajari, sekaligus menyenangkan dilakukan sendirian. "Ini beberapa aktivitas kecil favoritku, dan ini cara sempurna untuk memperindah hari atau malam saat sendirian," ungkap Noehring.

Menariknya, berbagai literatur kesehatan menunjukkan bahwa hobi-hobi taktis ini tidak hanya efektif mengusir kebosanan. Kegiatan ini terbukti secara medis mampu mengurangi stres, meningkatkan kesehatan otak, menjaga ketajaman memori, hingga memperbaiki kualitas tidur. Dikutip dari Your Tango, berikut adalah 6 rekomendasi hobi nyaman yang bisa Anda coba di rumah:

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1. Sulam (Embroidery)

Memulai aktivitas baru yang membutuhkan ketelitian seperti menyulam mungkin terlihat rumit pada awalnya. Namun, proses fokus saat memasukkan benang dan membentuk pola di atas kain justru menjadi sarana relaksasi yang luar biasa untuk melepas penat di penghujung hari yang berat.

Noehring menjelaskan bahwa setelah Anda memahami teknik dasarnya, peluang kreativitas yang ditawarkan sulaman sangat tidak terbatas. Anda bisa memanfaatkannya untuk mendaur ulang pakaian lama agar terlihat estetis atau membuat kerajinan tangan sebagai hadiah personal untuk orang terdekat. Bagi pemula, disarankan membeli starter kit sulaman siap pakai yang sudah dilengkapi instruksi, jarum, dan benang.

2. Diamond Painting

Jika Anda menyukai aktivitas menyusun sesuatu namun enggan berpikir keras, seni berlian adalah opsi yang sangat populer saat ini. Konsepnya mirip dengan melukis berdasarkan angka (paint by numbers), tetapi media warnanya digantikan oleh kristal atau berlian imitasi berukuran mini yang ditempelkan menggunakan pena khusus.

Meskipun membutuhkan kesabaran ekstra, aktivitas ini menuntut fokus tingkat tinggi yang efeknya menyerupai meditasi. Pikiran Anda dipaksa untuk hadir sepenuhnya di momen sekarang (mindfulness), sehingga kecemasan atau pikiran kalut yang mengganggu di dalam kepala bisa mereda dengan sendirinya.