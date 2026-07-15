Kerap Melakukan 7 Perilaku Ini? Pola Makan Sehat Anda Sebenarnya Menjadi Tidak Sehat Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang percaya bahwa makan sehat hanya ditentukan oleh apa yang ada di piring. Selama sayuran, buah, protein tanpa lemak, dan makanan utuh mendominasi menu harian, mereka merasa telah menjalani gaya hidup sehat.

Padahal, psikologi menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan makanan jauh lebih kompleks daripada sekadar memilih makanan bergizi. Cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku terhadap makanan ternyata sama pentingnya dengan kandungan nutrisinya.

Ironisnya, seseorang bisa saja mengonsumsi makanan yang sangat sehat, tetapi memiliki hubungan yang tidak sehat dengan makanan itu sendiri. Dalam jangka panjang, kondisi ini justru dapat memicu stres, kecemasan, rasa bersalah, hingga gangguan pola makan.

Psikolog menyebut bahwa kesehatan tidak hanya berkaitan dengan tubuh, tetapi juga kesejahteraan mental. Ketika pola makan dipenuhi tekanan psikologis, manfaat makanan sehat pun bisa berkurang.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (14/7), terdapat tujuh perilaku yang membuat pola makan sehat berubah menjadi tidak sehat menurut perspektif psikologi.

1. Terlalu Terobsesi Menghitung Kalori

Menghitung kalori memang dapat membantu seseorang memahami kebutuhan energinya. Namun ketika setiap gigitan harus dihitung dengan cemas, makan berubah menjadi aktivitas yang penuh tekanan.

Dalam psikologi, obsesi terhadap angka dapat menciptakan kecemasan kronis. Seseorang menjadi sulit menikmati makanan karena pikirannya terus dipenuhi perhitungan.

Akibatnya, makan bukan lagi kebutuhan biologis, melainkan ujian yang harus dilalui dengan sempurna.