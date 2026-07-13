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Rabbany Wanadriani
Selasa, 14 Juli 2026 | 01.53 WIB

9 Tanda Pria yang Dipercaya Memiliki Kesetiaan Tinggi dalam Hubungan Menurut Psikologi

ilustrasi pasangan yang harmonis. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi pasangan yang harmonis. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Kepercayaan menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun hubungan yang sehat. Namun, banyak orang masih bertanya-tanya bagaimana cara mengetahui apakah pasangan benar-benar memiliki komitmen dan mampu menjaga kesetiaan.

Meski tidak ada cara yang dapat menjamin perilaku seseorang di masa depan, psikologi menyebutkan bahwa terdapat sejumlah pola sikap dan kebiasaan yang sering dikaitkan dengan karakter pasangan yang setia.

Dilansir dari GE Editing, berikut sembilan tanda yang dapat menunjukkan seorang pria memiliki kecenderungan untuk menjaga komitmen dan tidak mudah tergoda untuk berselingkuh berdasarkan sudut pandang psikologi.

1. Dia transparan

Transparansi dalam hubungan sering kali menandakan kepercayaan dan kejujuran, elemen kunci dalam mencegah perselingkuhan.

Sifat ini tidak selalu tampak jelas, tetapi sering kali tampak halus seiring berjalannya waktu.

Tingkat transparansi dapat memberikan rasa aman dan kepastian dalam hubungan.

2. Dia menghargai empati

Seorang pria yang berempati adalah orang yang dapat memahami dan berbagi perasaan individu lain.

Dia tampaknya secara naluriah memahami cara bereaksi terhadap emosi orang lain dengan tepat, apakah itu dengan belas kasih, dukungan, atau kegembiraan bersama.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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