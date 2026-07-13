Orang yang Sulit Melihat Kebaikan Orang Lain Biasanya Memiliki 7 Perilaku Ini

JawaPos.com - Ada sebagian orang yang secara alami lebih mudah menemukan kekurangan atau hal negatif dari orang-orang di sekitarnya. Bukan selalu karena mereka berniat buruk, tetapi bisa jadi hal tersebut telah menjadi cara pandang yang terbentuk dalam diri mereka.

Menariknya, banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kebiasaan tersebut memengaruhi cara mereka berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Dalam psikologi, pola perilaku seperti ini dapat mencerminkan cara berpikir yang cenderung negatif dan berpotensi membuat seseorang kesulitan menjalin koneksi yang sehat.

Dilansir dari Baseline, berikut tujuh perilaku yang sering terlihat pada orang yang secara naluriah cenderung mencari sisi terburuk dari orang lain.

1. Kritik terus menerus

Tidak ada pencapaian yang terlalu besar, tidak ada keberhasilan yang terlalu hebat sehingga mereka tidak dapat menemukan sesuatu untuk dikritik.

Ini adalah tanda klasik seseorang yang secara naluriah mencari sisi terburuk orang lain.

Mereka tidak bermaksud menjatuhkan orang lain atau menyebarkan kenegatifan, tetapi pandangan pesimistis yang dimiliki mewarnai persepsinya.

2. Mengharapkan kegagalan