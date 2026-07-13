Tumbuh dalam Keluarga Kurang Mampu? Psikologi Menjelaskan 8 Sifat yang Sering Terbentuk

JawaPos.com - Masa kecil yang dijalani dalam kondisi ekonomi serba terbatas tidak hanya memengaruhi kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga dapat membentuk pola pikir, kebiasaan, dan cara seseorang memandang dunia.

Berbagai pengalaman yang dialami selama masa pertumbuhan sering kali meninggalkan pengaruh jangka panjang. Tanpa disadari, pengalaman hidup tersebut dapat membentuk karakter tertentu yang tetap terlihat hingga seseorang beranjak dewasa.

Merujuk pada GE Editing, berikut delapan sifat yang sering ditemukan pada orang yang dibesarkan dalam keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas berdasarkan sudut pandang psikologi.

1. Banyak akal

Salah satu sifat umum yang ditemukan pada orang dewasa yang tumbuh dalam keluarga miskin adalah banyak akal.

Mereka sering kali harus puas dengan apa yang tersedia, di mana ini membutuhkan kreativitas dan inovasi.

Tumbuh dalam kemiskinan dapat berarti mengembangkan kemampuan untuk melihat potensi di mana orang lain mungkin melihat kekurangan.

2. Empati

Sifat lain yang sering ditemukan pada mereka yang tumbuh dalam kemiskinan adalah empati.