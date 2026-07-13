Tumbuh dalam Keluarga Kurang Mampu? Psikologi Menjelaskan 8 Sifat yang Sering Terbentuk

ilustrasi orang yang banyak akal. (Freepik)
JawaPos.com - Masa kecil yang dijalani dalam kondisi ekonomi serba terbatas tidak hanya memengaruhi kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga dapat membentuk pola pikir, kebiasaan, dan cara seseorang memandang dunia.
Berbagai pengalaman yang dialami selama masa pertumbuhan sering kali meninggalkan pengaruh jangka panjang. Tanpa disadari, pengalaman hidup tersebut dapat membentuk karakter tertentu yang tetap terlihat hingga seseorang beranjak dewasa.
Merujuk pada GE Editing, berikut delapan sifat yang sering ditemukan pada orang yang dibesarkan dalam keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas berdasarkan sudut pandang psikologi.
1. Banyak akal
Salah satu sifat umum yang ditemukan pada orang dewasa yang tumbuh dalam keluarga miskin adalah banyak akal.
Mereka sering kali harus puas dengan apa yang tersedia, di mana ini membutuhkan kreativitas dan inovasi.
Tumbuh dalam kemiskinan dapat berarti mengembangkan kemampuan untuk melihat potensi di mana orang lain mungkin melihat kekurangan.
2. Empati
Sifat lain yang sering ditemukan pada mereka yang tumbuh dalam kemiskinan adalah empati.
Empati bukan tentang rasa kasihan, namun soal memahami situasi dan menawarkan dukungan tanpa menghakimi.
Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland