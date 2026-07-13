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Rabbany Wanadriani
Selasa, 14 Juli 2026 | 00.47 WIB

Sering Kesal Saat Lapar? Psikologi Menjelaskan 7 Perilaku yang Bakal Muncul

ilustrasi orang yang mudah marah saat lapar. /Freepik - Image

ilustrasi orang yang mudah marah saat lapar. /Freepik

JawaPos.com - Banyak orang pernah merasakan perubahan suasana hati ketika rasa lapar mulai muncul. Perasaan kesal, mudah tersinggung, hingga frustrasi bisa datang tanpa disadari dan memengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain.

Kondisi ini bukan sekadar perasaan sesaat. Dalam psikologi, perubahan emosi akibat rasa lapar memiliki penjelasan yang berkaitan dengan respons tubuh dan pikiran terhadap berkurangnya energi.

Mengacu pada Parent From Heart, berikut tujuh perilaku yang kerap ditunjukkan oleh orang yang mudah marah saat lapar berdasarkan sudut pandang psikologi.

1. Rasa jengkel 

Dapat dikatakan bahwa tanda yang paling mudah dikenali dari temperamen yang disebabkan oleh rasa lapar adalah sifat mudah tersinggung.

Tiba-tiba, hal-hal kecil bisa membuat Anda marah. Mainan yang hilang, koneksi internet yang lambat, atau pertengkaran kecil bisa memicu reaksi berlebihan.

Lain kali Anda merasa mudah tersinggung, hal itu mungkin bukan disebabkan oleh stres atau kelelahan.

2. Kurangnya fokus

Psikologi menyebut bahwa fungsi kognitif seseorang dapat terganggu saat lapar.

Otak membutuhkan glukosa agar berfungsi optimal dan saat melewatkan waktu makan, kadar glukosa akan turun.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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