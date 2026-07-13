7 Sifat Unik Orang Percaya Diri yang Tidak Pernah Merasa Perlu Membuat Orang Lain Terkesan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di tengah era media sosial yang dipenuhi pencitraan, banyak orang merasa harus selalu tampil sempurna agar mendapatkan pengakuan.

Mereka berusaha menunjukkan pencapaian, gaya hidup, atau kemampuan demi memperoleh pujian dan validasi dari lingkungan sekitar. Padahal, menurut psikologi, rasa percaya diri yang sehat justru memiliki karakteristik yang berbeda.

Orang yang benar-benar percaya diri tidak menjadikan pengakuan orang lain sebagai sumber utama harga dirinya. Mereka mengetahui siapa diri mereka, memahami kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, serta tidak merasa perlu membuktikan nilai dirinya kepada setiap orang yang ditemui.

Dilansir dari Hack Spirit pada Minggu (12/7), psikolog Albert Bandura melalui konsep self-efficacy menjelaskan bahwa keyakinan seseorang terhadap kemampuannya sendiri memengaruhi cara berpikir, bertindak, dan menghadapi tantangan.

Sementara itu, penelitian mengenai self-esteem menunjukkan bahwa individu dengan harga diri yang stabil cenderung tidak terlalu bergantung pada penilaian eksternal.

Lalu, seperti apa ciri-ciri orang yang percaya diri sehingga mereka tidak merasa perlu membuat orang lain terkesan? Berikut tujuh sifat uniknya menurut perspektif psikologi.

1. Mereka Nyaman Menjadi Diri Sendiri

Salah satu tanda paling jelas dari kepercayaan diri yang sehat adalah kemampuan menerima diri apa adanya. Mereka tidak berpura-pura menjadi orang lain hanya agar disukai.

Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan konsep authenticity, yaitu hidup secara selaras dengan nilai, keyakinan, dan identitas pribadi. Orang yang autentik tidak merasa harus memakai "topeng" untuk memperoleh penerimaan sosial.