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Rabbany Wanadriani
Selasa, 14 Juli 2026 | 01.43 WIB

Percaya Diri dan Sederhana, Ini 6 Karakter Wanita yang Sering Tampil Tanpa Makeup

ilustrasi wanita yang tidak memakai makeup. /Freepik - Image

ilustrasi wanita yang tidak memakai makeup. /Freepik

JawaPos.com - Memilih tampil tanpa riasan bukan berarti seseorang kurang memperhatikan penampilan. Bagi sebagian wanita, keputusan untuk jarang memakai makeup merupakan bentuk kenyamanan, kepercayaan diri, dan cara mengekspresikan diri secara alami.

Penggunaan makeup tentu menjadi pilihan pribadi dan tidak ada yang salah dengan mengenakannya. Namun, wanita yang lebih sering tampil dengan wajah natural kerap memiliki karakter tertentu yang menarik untuk diamati.

Dilansir dari GE Editing, berikut enam ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan wanita yang jarang menggunakan makeup.

1. Benar-benar autentik

Ada sesuatu yang bisa dikatakan untuk wanita yang memilih untuk tidak memakai riasan.

Mereka benar-benar autentik, tidak berusaha menutupi atau mengubah penampilan demi standar masyarakat. 

Mereka merasa nyaman dengan diri sendiri dan tidak takut untuk menunjukkannya.

Keaslian ini sering kali meluas ke aspek lain dalam kehidupan, juga cenderung jujur, lugas, dan tulus dalam berinteraksi dengan orang lain.

2. Kepercayaan diri terlihat jelas

Beberapa wanita merasa percaya diri saat berdandan, tetapi tidak semuanya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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