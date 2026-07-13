Percaya Diri dan Sederhana, Ini 6 Karakter Wanita yang Sering Tampil Tanpa Makeup

ilustrasi wanita yang tidak memakai makeup. /Freepik
JawaPos.com - Memilih tampil tanpa riasan bukan berarti seseorang kurang memperhatikan penampilan. Bagi sebagian wanita, keputusan untuk jarang memakai makeup merupakan bentuk kenyamanan, kepercayaan diri, dan cara mengekspresikan diri secara alami.
Penggunaan makeup tentu menjadi pilihan pribadi dan tidak ada yang salah dengan mengenakannya. Namun, wanita yang lebih sering tampil dengan wajah natural kerap memiliki karakter tertentu yang menarik untuk diamati.
Dilansir dari GE Editing, berikut enam ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan wanita yang jarang menggunakan makeup.
Baca Juga:7 Kepribadian Unik Orang Introvert yang Suka Belanja Sendiri Tanpa Ditemani Menurut Psikologi
1. Benar-benar autentik
Ada sesuatu yang bisa dikatakan untuk wanita yang memilih untuk tidak memakai riasan.
Mereka benar-benar autentik, tidak berusaha menutupi atau mengubah penampilan demi standar masyarakat.
Mereka merasa nyaman dengan diri sendiri dan tidak takut untuk menunjukkannya.
Keaslian ini sering kali meluas ke aspek lain dalam kehidupan, juga cenderung jujur, lugas, dan tulus dalam berinteraksi dengan orang lain.
2. Kepercayaan diri terlihat jelas
Beberapa wanita merasa percaya diri saat berdandan, tetapi tidak semuanya.
Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland