6 Sifat Pria Sok Keras yang Mengungkap Rasa Tidak Aman yang Dalam Menurut Psikologi

JawaPos.com – Pria yang selalu sok keras dan mencoba membuat orang lain merasa lemah hampir selalu menyembunyikan rasa tidak aman yang sangat mendalam di balik sikapnya.

Secara psikologi, perilaku intimidasi yang terus-menerus justru mengungkap lebih banyak tentang kondisi batin seseorang daripada kekuatan yang ingin mereka tampilkan.

Sifat-sifat yang mereka tunjukkan bukan cerminan dari ketangguhan sejati, melainkan mekanisme kompensasi atas sesuatu yang tidak mereka miliki dalam diri mereka.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (12/6), berikut enam sifat yang hampir selalu dimiliki oleh pria yang menggunakan kata-kata keras untuk melemahkan orang lain di sekitar mereka.

1. Mengira intimidasi adalah bentuk rasa hormat

Sebagian pria percaya bahwa orang hanya akan mendengarkan mereka jika merasa takut, sehingga mereka mengandalkan sarkasme, hinaan, dan nada agresif.

Mereka berasumsi bahwa membuat orang lain tidak nyaman adalah bukti bahwa mereka memegang kendali atas situasi yang sedang terjadi.

Pendekatan ini mungkin membuat orang diam, namun keheningan itu bukan cerminan dari rasa hormat yang tulus melainkan upaya menghindari konflik.

Rasa takut dan rasa hormat adalah dua hal yang sangat berbeda, dan rasa hormat sejati hanya tumbuh dari kepercayaan yang dibangun secara konsisten.