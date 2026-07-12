7 Kebiasaan Orang yang Selalu Memeriksa Ramalan Cuaca Sebelum Bepergian Menurut Psikologi

JawaPos.com - Sebagian orang memiliki kebiasaan mengecek perkiraan cuaca terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas di luar rumah.

Hal tersebut dilakukan agar mereka dapat mempersiapkan diri dan mengantisipasi berbagai kemungkinan selama perjalanan.

Dalam sudut pandang psikologi, kebiasaan ini dapat mencerminkan pola perilaku atau karakter tertentu yang membedakan mereka dari orang lain.

Mengutip Geediting, berikut tujuh perilaku yang sering dikaitkan dengan orang yang selalu melihat ramalan cuaca sebelum keluar rumah.

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1. Mereka perencana strategis

Orang-orang ini suka bersiap menghadapi semua situasi dan rasa kendali yang menyertainya.

Memeriksa cuaca membantu mereka merencanakan keseharian, mulai dari apa yang akan dikenakan, rute terbaik untuk pergi, atau bahkan aktivitas yang bisa dilakukan.

Mereka juga memiliki rencana B, C, dan D untuk hampir semua hal.

2. Mereka berorientasi pada detail