8 Kebiasaan Orang yang Selalu Mengalah demi Jaga Hubungan tapi Justru Menyakiti Diri Sendiri Menurut Psikologi

Kebiasaan orang selalu mengalah demi jaga hubungan tapi menyakiti diri menurut psikologi / foto : Magnific/ freepik
JawaPos.com – Psikologi people pleaser menjelaskan bahwa kebiasaan selalu mengalah dalam hubungan tidak seimbang secara perlahan justru menyakiti diri sendiri tanpa disadari.
Orang dengan psikologi people pleaser sering mengorbankan perasaan dan kebutuhan mereka demi menjaga ketenangan dalam hubungan tidak seimbang yang mereka jalani.
Tanpa disadari kebiasaan selalu mengalah ini membuat seseorang kehilangan autentisitas diri dan pada akhirnya justru menyakiti diri sendiri secara emosional.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (12/6), berikut delapan kebiasaan selalu mengalah yang mencerminkan psikologi people pleaser dalam hubungan tidak seimbang yang justru menyakiti diri sendiri.
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1. Terus-menerus menenangkan pasangan daripada mengekspresikan perasaan sendiri
Orang dengan psikologi people pleaser cenderung mengatakan apa yang pasangan ingin dengar daripada mengungkapkan apa yang benar-benar mereka rasakan.
Pola ini adalah bentuk perlindungan diri bawah sadar dari kemungkinan penolakan atau kritik yang membuat seseorang tidak lagi autentik dalam hubungan.
Kebiasaan selalu mengalah seperti ini membuat seseorang diterima bukan apa adanya melainkan sebagai versi yang disesuaikan dengan ekspektasi pasangan.
2. Terus-menerus mengesampingkan keinginan dan kebutuhan pribadi
Tanda hubungan tidak seimbang terlihat ketika seseorang selalu mengalah dalam hal-hal kecil sekalipun meski pasangan memberi kesempatan untuk memilih.
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