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Rabbany Wanadriani
Minggu, 12 Juli 2026 | 23.42 WIB

7 Kebiasaan yang Dilakukan Orang Sukses Saat Mengisi Waktu Luang Menurut Psikologi

ilustrasi orang sukses habiskan waktu luang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang sukses habiskan waktu luang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Cara seseorang memanfaatkan waktu luang dapat mencerminkan pola pikir dan kebiasaan yang dimilikinya.

Orang-orang sukses sering kali menggunakan waktu senggang bukan hanya untuk beristirahat, tetapi juga untuk melakukan aktivitas yang mendukung perkembangan diri, meningkatkan kesadaran pribadi, dan menjaga keseimbangan hidup.

Dalam kajian psikologi, terdapat beberapa kebiasaan yang kerap dikaitkan dengan individu yang berhasil dalam mencapai tujuan mereka.

Mengutip Parent From Heart, berikut tujuh hal yang sering dilakukan orang sukses saat memiliki waktu luang.

1. Mereka selalu belajar

Orang-orang sukses menyadari bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, mereka pun memanfaatkannya.

Pembelajaran bukan soal menghafal buku atau menghadiri kuliah, namun mengejar pengetahuan dengan cara yang sesuai minat dan hasrat.

Ini bisa berupa membaca buku tentang topik baru, mendengarkan podcast, atau menjajaki hobi baru.

2. Mereka berlatih kesadaran penuh

Mindfulness adalah kondisi perhatian aktif dan terbuka terhadap masa kini. Ini soal mengamati pikiran dan perasaan sendiri tanpa menghakimi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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