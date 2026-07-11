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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 11 Juli 2026 | 18.22 WIB

9 Perilaku Toxic yang Sebaiknya Dijauhi, Berdasarkan Perspektif Psikologi

ilustrasi orang toxic. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang toxic. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Berinteraksi dengan orang yang memiliki perilaku toxic dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental dan emosional.

Sikap serta kebiasaan mereka sering kali menguras energi, memicu stres, hingga membuat hubungan menjadi tidak sehat.

Karena itu, mengenali ciri-ciri perilaku toxic menjadi langkah penting agar Anda dapat menjaga batasan yang sehat dalam berinteraksi dengan orang lain.

Mengacu pada ulasan Geediting, berikut sembilan perilaku toxic yang menurut psikologi sebaiknya dihindari.

1. Mereka selalu benar

Hidup atau berinteraksi dengan seseorang yang selalu benar bisa sangat melelahkan.

Orang-orang toxic cenderung percaya bahwa mereka selalu benar dan orang lain salah.

Mereka sulit menerima pendapat yang berbeda dan berjuang keras membuktikan pendapat meskipun itu berarti menyakiti perasaan orang lain.

2. Mereka terus-menerus berperan sebagai korban

Pernahkah Anda memiliki teman atau kolega yang tampaknya selalu menjadi pihak yang menerima musibah dalam hidup?

Editor: Setyo Adi Nugroho
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