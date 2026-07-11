9 Perilaku Toxic yang Sebaiknya Dijauhi, Berdasarkan Perspektif Psikologi

ilustrasi orang toxic. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Berinteraksi dengan orang yang memiliki perilaku toxic dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental dan emosional.
Sikap serta kebiasaan mereka sering kali menguras energi, memicu stres, hingga membuat hubungan menjadi tidak sehat.
Karena itu, mengenali ciri-ciri perilaku toxic menjadi langkah penting agar Anda dapat menjaga batasan yang sehat dalam berinteraksi dengan orang lain.
Mengacu pada ulasan Geediting, berikut sembilan perilaku toxic yang menurut psikologi sebaiknya dihindari.
Baca Juga:7 Perilaku yang Sering Muncul pada Orang yang Mengalami Penurunan Rasa Percaya Diri Seiring Bertambahnya Usia
1. Mereka selalu benar
Hidup atau berinteraksi dengan seseorang yang selalu benar bisa sangat melelahkan.
Orang-orang toxic cenderung percaya bahwa mereka selalu benar dan orang lain salah.
Mereka sulit menerima pendapat yang berbeda dan berjuang keras membuktikan pendapat meskipun itu berarti menyakiti perasaan orang lain.
2. Mereka terus-menerus berperan sebagai korban
Pernahkah Anda memiliki teman atau kolega yang tampaknya selalu menjadi pihak yang menerima musibah dalam hidup?
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia
Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi
Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!