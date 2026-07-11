9 Perilaku Toxic yang Sebaiknya Dijauhi, Berdasarkan Perspektif Psikologi

JawaPos.com - Berinteraksi dengan orang yang memiliki perilaku toxic dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental dan emosional.

Sikap serta kebiasaan mereka sering kali menguras energi, memicu stres, hingga membuat hubungan menjadi tidak sehat.

Karena itu, mengenali ciri-ciri perilaku toxic menjadi langkah penting agar Anda dapat menjaga batasan yang sehat dalam berinteraksi dengan orang lain.

Mengacu pada ulasan Geediting, berikut sembilan perilaku toxic yang menurut psikologi sebaiknya dihindari.

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1. Mereka selalu benar

Hidup atau berinteraksi dengan seseorang yang selalu benar bisa sangat melelahkan.

Orang-orang toxic cenderung percaya bahwa mereka selalu benar dan orang lain salah.

Mereka sulit menerima pendapat yang berbeda dan berjuang keras membuktikan pendapat meskipun itu berarti menyakiti perasaan orang lain.

2. Mereka terus-menerus berperan sebagai korban