7 Perilaku yang Sering Muncul pada Orang yang Mengalami Penurunan Rasa Percaya Diri Seiring Bertambahnya Usia

JawaPos.com - Perjalanan waktu dan berbagai pengalaman hidup dapat memengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri. Bagi sebagian orang, bertambahnya usia justru dapat membawa perubahan pada tingkat kepercayaan diri yang dimiliki.

Berbagai pengalaman, kegagalan, tekanan, maupun perbandingan dengan orang lain terkadang membuat seseorang mulai meragukan kemampuan dan nilai dirinya. Kondisi tersebut dapat terlihat melalui perubahan sikap atau kebiasaan tertentu dalam kehidupan sehari-hari.

Orang yang mengalami penurunan rasa percaya diri biasanya menunjukkan beberapa pola perilaku yang dapat dikenali, baik dalam cara berinteraksi, mengambil keputusan, maupun menghadapi tantangan.

Memahami tanda-tanda tersebut dapat membantu seseorang lebih menyadari perubahan dalam dirinya dan menemukan cara untuk kembali membangun keyakinan diri.

Dilansir dari Geediting, berikut tujuh perilaku yang sering ditunjukkan oleh orang-orang yang mengalami penurunan rasa percaya diri seiring bertambahnya usia.

1. Terlalu banyak meminta maaf

Salah satu perilaku yang sering muncul pada individu yang kehilangan kepercayaan diri seiring bertambahnya usia adalah kecenderungan untuk meminta maaf berlebihan.

Terlalu sering minta maaf bukan hanya sekadar bersikap sopan, namun tanda halus menurunnya rasa percaya diri.

Perilaku ini dapat berasal dari rasa takut membuat orang lain kesal, keinginan menghindari konflik, atau keyakinan bahwa dirinya tidak sepenting orang-orang di sekitar mereka.