7 Perilaku yang Sering Muncul pada Orang yang Kepercayaan Dirinya Menurun Seiring Usia Bertambah

JawaPos.com - Perjalanan hidup dan berbagai pengalaman yang dilalui seseorang dapat memengaruhi cara mereka melihat diri sendiri. Pada sebagian orang, bertambahnya usia justru dapat membuat rasa percaya diri perlahan berkurang.

Ketika keyakinan terhadap kemampuan diri mulai menurun, hal tersebut sering terlihat melalui perubahan sikap dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa pola perilaku yang kerap muncul sebagai tanda seseorang mulai kehilangan kepercayaan dirinya.

Mengutip Geediting, berikut tujuh perilaku yang sering ditunjukkan oleh orang-orang yang mengalami penurunan rasa percaya diri seiring bertambahnya usia.

1. Terlalu banyak meminta maaf

Salah satu perilaku yang sering muncul pada individu yang kehilangan kepercayaan diri seiring bertambahnya usia adalah kecenderungan untuk meminta maaf berlebihan.

Terlalu sering minta maaf bukan hanya sekadar bersikap sopan, namun tanda halus menurunnya rasa percaya diri.

Perilaku ini dapat berasal dari rasa takut membuat orang lain kesal, keinginan menghindari konflik, atau keyakinan bahwa dirinya tidak sepenting orang-orang di sekitar mereka.

2. Menghindari tantangan

Penghindaran bermula dari rasa takut gagal dan meningkatnya ketidakpastian terhadap kemampuan sendiri.