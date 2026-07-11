6 Sifat Anak Sulung Perempuan yang Selalu Menarik bagi Anak Bungsu Laki-laki Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi urutan kelahiran telah lama mengeksplorasi bagaimana dinamika keluarga membentuk kepribadian yang kemudian dicari seseorang dalam hubungan romantis.

Anak sulung perempuan dikenal memiliki sifat-sifat tertentu yang terbentuk dari tanggung jawab awal yang mereka emban dalam keluarga sejak kecil.

Anak bungsu laki-laki yang sering diasosiasikan dengan sifat spontan dan bebas cenderung merasakan ketertarikan kuat pada kepribadian yang melengkapi mereka.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (11/6), berikut enam sifat yang hampir selalu dimiliki anak sulung perempuan dan terbukti secara psikologi menarik ketertarikan mendalam dari anak bungsu laki-laki.

Baca Juga: 6 Pelajaran Masa Kecil yang Membuat Seseorang Merasa Tidak Disukai dan Kesepian Menurut Psikologi

1. Tetap tenang saat kehidupan menjadi kacau

Banyak anak sulung perempuan tumbuh menjadi orang yang bisa diandalkan karena mereka terbiasa memegang tanggung jawab sejak usia yang sangat muda.

Bagi anak bungsu laki-laki yang sering digambarkan sebagai sosok yang bebas dan spontan, kehadiran yang stabil ini terasa sangat menenangkan dan mengundang rasa aman.

Mereka menghargai seseorang yang memberikan fondasi kokoh di tengah kekacauan tanpa membuat mereka merasa dikontrol atau dibatasi kebebasannya.

Hubungan seperti ini sering terasa sangat seimbang karena masing-masing pihak berkontribusi dengan kekuatan yang berbeda dan saling melengkapi.