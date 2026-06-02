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Endah Primasari Utami
Rabu, 3 Juni 2026 | 00.16 WIB

6 Zodiak yang Paling Mudah Kehilangan Rasa Percaya Diri dalam Lingkungan Sosial

Ilustrasi, seseorang yang mudah hilang rasa percaya diri dalam lingkungan sosial. (Magnific/ freepik) - Image

Ilustrasi, seseorang yang mudah hilang rasa percaya diri dalam lingkungan sosial. (Magnific/ freepik)


JawaPos.com - Sebagian orang mungkin selalu percaya diri ketika berada dalam lingkungan sosial.
 
Tapi, yang lainnya tidak atau berada diantara keduanya tergantung konteks dan suasana hati.

Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Selasa (2/6), tahukah, astrologi memberikan wawasan lebih lanjut tentang mengapa Anda mudah sekali kehilangan rasa percaya diri dalam lingkungan sosial.

Misalnya, zodiak berelemen air cenderung mengambil hati yang menyebabkan mudah sekali kehilangan rasa percaya diri.
 
Sebaliknya, zodiak berelemen api senang menjadi pusat perhatian bahkan menyerapnya, tidak peduli itu baik atau buruk.

1. Cancer

Mereka sangat sensitif dan cenderung terlalu memikirkan segala sesuatu secara pribadi. Padahal, ketika kebahagiaan atau harga diri bergantung pada orang lain, Anda tidak lagi memiliki kekuatan batin yang dibutuhkan untuk merasa percaya diri. Cancer terlalu emosional, manja, dan sangat membutuhkan perhatian. Semua itu tanda-tanda kerentanan.

2. Virgo

Mereka sangat kritis terhadap diri sendiri dan beranggapan bahwa orang lain juga demikian. Inilah yang merusak harga diri dan rasa percaya diri sang Virgo.

Penilaian yang terus-menerus justru mengikis fondasi kepercayaan diri yang menyebabkan mereka mengalami momen-momen rentan.

Virgo tidak lagi memercayai insting pribadi hingga menyalahkan diri sendiri atas kesalahan dan kekurangan yang mereka anggap ada pada dirinya.

3. Libra

Mereka tidak ingin ada masalah dalam berbagai hal. Jadi, mereka cenderung sepakat dengan suara terbanyak.

Libra juga selalu berusaha untuk disukai. Oleh sebab itu, kepercayaan diri mereka hilang seketika jika harus menyuarakan pendapat atau membela diri, karena mereka takut tidak disukai.

4. Pisces

Mereka mudah dipengaruhi, karena tidak percaya diri untuk berkata 'tidak'. Tapi, Pisces bisa menjadi sangat percaya diri dalam hal imajinasi atau berbagi kreativitas.

5. Capricorn

Mereka berada diantara percaya diri dan tidak. Ketika sedang mengerjakan proyek atau masalah terkait pekerjaan, Capricorn sangat percaya diri.

Tapi, menyangkut interaksi interpersonal atau asmara, Capricorn berubah menjadi introvert dan tidak percaya diri.

Mereka selalu menyembunyikan ketidakpercayaan diri mereka di balik tembok, sehingga mereka tampak berhati keras. Padahal, aslinya, mereka tidak percaya diri dengan kemampuan sosial mereka.

6. Gemini

Kepercayaan diri seorang Gemini tergantung dari suasana hatinya. Bisa saja mereka sangat percaya diri dalam sebuah pesta, tapi meragukan kemampuannya di acara lain.***
Editor: Novia Tri Astuti
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