8 Tanda Kecil Bahwa Anda Dibesarkan oleh Orang Tua yang Benar-Benar Perhatian, Menurut Psikologi

seseorang yang dibesarkan oleh orang tua yang benar-benar perhatian./Magnific/The Yuri Arcurs Collection
JawaPos.com - Tidak semua kasih sayang orang tua ditunjukkan melalui hadiah mahal atau kata-kata yang manis. Dalam banyak kasus, perhatian yang tulus justru terlihat dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun. Hal-hal sederhana tersebut perlahan membentuk cara seseorang berpikir, merasakan, dan menjalani hubungan dengan orang lain.
Menurut psikologi perkembangan, kualitas hubungan antara orang tua dan anak memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan mental, rasa percaya diri, serta kemampuan seseorang menghadapi tantangan hidup.
Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh perhatian biasanya mengembangkan ikatan emosional yang aman (secure attachment), sehingga lebih mudah membangun hubungan yang sehat ketika dewasa.
Menariknya, banyak orang baru menyadari betapa berharganya pola asuh tersebut setelah mereka dewasa.
Dilansir dari Hack Spirit pada Kamis (9/7), terdapat delapan tanda kecil bahwa Anda kemungkinan dibesarkan oleh orang tua yang benar-benar perhatian menurut psikologi.
1. Anda Merasa Aman untuk Mengungkapkan Perasaan
Salah satu ciri utama orang tua yang penuh perhatian adalah mereka tidak langsung menghakimi emosi anak. Ketika anak sedih, marah, kecewa, atau takut, mereka diberi ruang untuk mengungkapkan perasaan tanpa takut dimarahi.
Psikologi menyebut hal ini sebagai emotional validation, yaitu ketika perasaan seseorang diakui dan diterima. Orang tua yang melakukan validasi emosi membantu anak memahami bahwa semua emosi adalah hal yang normal.
Akibatnya, saat dewasa Anda cenderung lebih mampu mengenali dan mengelola emosi sendiri. Anda juga tidak merasa malu untuk meminta bantuan ketika menghadapi masalah.
2. Kesalahan Dijadikan Kesempatan Belajar
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