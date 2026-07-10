8 Tanda Kecil Seseorang Telah Berdamai dengan Membiarkan Segala Sesuatunya Berjalan Perlahan Menurut Psikologi

seseorang yang telah damai dengan dirinya sendiri./Magnific/farknot
JawaPos.com - Di era yang serba cepat, banyak orang merasa harus selalu berlari. Target demi target dikejar tanpa henti, media sosial dipenuhi pencapaian orang lain, sementara kehidupan seolah menuntut kita untuk terus produktif setiap saat.
Akibatnya, tidak sedikit orang yang merasa cemas ketika hidup berjalan lebih lambat dari yang mereka harapkan.
Namun, psikologi menunjukkan bahwa kemampuan menerima ritme kehidupan yang alami merupakan salah satu tanda kematangan emosional.
Berdamai dengan keadaan bukan berarti menyerah atau kehilangan ambisi. Sebaliknya, seseorang memahami bahwa tidak semua hal dapat dipaksakan, dan beberapa proses memang membutuhkan waktu agar menghasilkan hasil terbaik.
Dilansir dari Hack Spirit pada Kamis (9/7), perubahan ini sering kali tidak terlihat dalam tindakan besar, melainkan melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang menunjukkan seseorang telah lebih tenang menjalani hidup. Berikut delapan tandanya.
1. Tidak Lagi Merasa Harus Mengendalikan Semua Hal
Salah satu tanda paling jelas seseorang telah berdamai adalah berkurangnya keinginan untuk mengontrol segala sesuatu. Mereka memahami bahwa tidak semua situasi berada dalam kendali manusia.
Psikologi menjelaskan bahwa individu dengan tingkat penerimaan diri yang baik cenderung memiliki stres lebih rendah karena mampu membedakan mana yang bisa diubah dan mana yang harus diterima.
Alih-alih menghabiskan energi untuk memikirkan kemungkinan terburuk, mereka fokus pada tindakan yang benar-benar dapat dilakukan hari ini.
2. Tidak Terburu-Buru Membandingkan Hidup dengan Orang Lain
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