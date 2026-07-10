Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Jumat, 10 Juli 2026 | 20.39 WIB

8 Tanda Kecil Seseorang Telah Berdamai dengan Membiarkan Segala Sesuatunya Berjalan Perlahan Menurut Psikologi

seseorang yang telah damai dengan dirinya sendiri./Magnific/farknot - Image

seseorang yang telah damai dengan dirinya sendiri./Magnific/farknot

JawaPos.com - Di era yang serba cepat, banyak orang merasa harus selalu berlari. Target demi target dikejar tanpa henti, media sosial dipenuhi pencapaian orang lain, sementara kehidupan seolah menuntut kita untuk terus produktif setiap saat.

Akibatnya, tidak sedikit orang yang merasa cemas ketika hidup berjalan lebih lambat dari yang mereka harapkan.

Namun, psikologi menunjukkan bahwa kemampuan menerima ritme kehidupan yang alami merupakan salah satu tanda kematangan emosional.

Berdamai dengan keadaan bukan berarti menyerah atau kehilangan ambisi. Sebaliknya, seseorang memahami bahwa tidak semua hal dapat dipaksakan, dan beberapa proses memang membutuhkan waktu agar menghasilkan hasil terbaik.

Dilansir dari Hack Spirit pada Kamis (9/7), perubahan ini sering kali tidak terlihat dalam tindakan besar, melainkan melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang menunjukkan seseorang telah lebih tenang menjalani hidup. Berikut delapan tandanya.

1. Tidak Lagi Merasa Harus Mengendalikan Semua Hal

Salah satu tanda paling jelas seseorang telah berdamai adalah berkurangnya keinginan untuk mengontrol segala sesuatu. Mereka memahami bahwa tidak semua situasi berada dalam kendali manusia.

Psikologi menjelaskan bahwa individu dengan tingkat penerimaan diri yang baik cenderung memiliki stres lebih rendah karena mampu membedakan mana yang bisa diubah dan mana yang harus diterima.

Alih-alih menghabiskan energi untuk memikirkan kemungkinan terburuk, mereka fokus pada tindakan yang benar-benar dapat dilakukan hari ini.

2. Tidak Terburu-Buru Membandingkan Hidup dengan Orang Lain

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
7 Tanda Bahwa Anda Memiliki Jiwa yang Dewasa yang Dikagumi Orang Lain Secara Diam-Diam Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Tanda Bahwa Anda Memiliki Jiwa yang Dewasa yang Dikagumi Orang Lain Secara Diam-Diam Menurut Psikologi

Jumat, 10 Juli 2026 | 20.36 WIB

9 Tanda Orang Jahat yang Langsung Tertangkap Intuisi Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

9 Tanda Orang Jahat yang Langsung Tertangkap Intuisi Menurut Psikologi

Jumat, 10 Juli 2026 | 20.27 WIB

7 Tanda Kecil Bahwa Anda Lebih Percaya Diri daripada yang Anda Kira Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Tanda Kecil Bahwa Anda Lebih Percaya Diri daripada yang Anda Kira Menurut Psikologi

Jumat, 10 Juli 2026 | 20.24 WIB

Terpopuler

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit - Image
1

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

2

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

3

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

4

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia

5

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

6

10 Besar Penjualan Mobil Juni 2026: BYD Comeback jadi Merek Tiongkok Terlaris Kalahkan Jaecoo

7

Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil

8

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

9

Viral dr. Anggi Aprilyani Masuk Gereja, Tuai Tudingan Penistaan Agama

10

Gosip Perselingkuhan Lionel Messi Memanas, Sang Istri Tanggapi Rumor Skandal Suami dengan Jurnalis Argentina

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore