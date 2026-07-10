Orang yang Semakin Nyaman dengan Diri Sendiri Seiring Bertambahnya Usia, Menunjukkan 8 Perilaku Menurut Psikologi

seseorang yang semakin nyaman sendiri./Magnific/lucigerma
JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, banyak orang menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari pengakuan orang lain, melainkan dari kemampuan menerima diri sendiri.
Pengalaman hidup, kegagalan, keberhasilan, hingga berbagai tantangan perlahan membentuk cara seseorang memandang dirinya. Tidak heran jika banyak orang justru merasa lebih tenang dan percaya diri ketika memasuki usia yang lebih matang.
Dalam psikologi, kondisi ini sering dikaitkan dengan meningkatnya self-acceptance atau penerimaan diri. Orang yang memiliki penerimaan diri yang baik cenderung tidak lagi terjebak dalam keinginan untuk selalu sempurna atau menyenangkan semua orang. Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.
Lalu, seperti apa perilaku orang yang semakin nyaman dengan dirinya sendiri seiring bertambahnya usia?
Dilansir dari Hack Spirit pada Kamis (9/7), terdapat delapan tanda yang sering dijelaskan dalam berbagai penelitian psikologi.
1. Tidak Lagi Terobsesi Mendapat Persetujuan Orang Lain
Saat masih muda, banyak orang merasa perlu mendapatkan validasi dari lingkungan. Pujian, pengakuan, atau persetujuan sering menjadi tolok ukur harga diri.
Namun, seiring bertambahnya usia, orang yang semakin nyaman dengan dirinya mulai menyadari bahwa tidak semua orang akan menyukai mereka, dan itu bukan masalah.
Mereka tetap terbuka terhadap kritik yang membangun, tetapi tidak membiarkan opini orang lain menentukan nilai diri mereka. Sikap ini membuat mereka lebih bebas mengambil keputusan berdasarkan nilai dan prinsip pribadi, bukan sekadar untuk menyenangkan orang lain.
Psikologi menunjukkan bahwa individu dengan tingkat penerimaan diri yang tinggi memiliki kestabilan emosi yang lebih baik karena tidak bergantung pada penilaian eksternal.
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