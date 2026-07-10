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Leni Setya Wati
Jumat, 10 Juli 2026 | 20.51 WIB

Ji Sung dan Ha Yun Kyung Terjebak Pernikahan Palsu di Teaser The Apartment Job 

ji sung the apartement job (x @soompi)
ji sung the apartement job (x @soompi
 
JawaPos.com – The Apartment Job drama baru yang mencuri perhatian setelah merilis teaser terbaru yang memperlihatkan alur cerita penuh intrik dan komedi.
 
Drama ini mengikuti kisah Park Hae Kang yang diperankan Ji Sung, mantan bos geng Oasis yang berambisi menemukan uang tersembunyi di sebuah kompleks apartemen dengan mencalonkan diri sebagai ketua asosiasi penghuni.
 
Teaser tersebut dibuka dengan sosok Park Hae Kang yang tampak membungkuk hormat di hadapan sekelompok tamu penting di kawasan pegunungan.
 
Namun, suasana berubah ketika terungkap bahwa di balik penampilannya, ia sebenarnya mengelola arena perjudian ilegal sebagai sumber penghasilannya.
 
Park Yong Man yang diperankan Jung Jin Young memperingatkan Hae Kang agar segera menghentikan bisnis berbahaya itu. 
 
Ia khawatir arena perjudian tersebut akan membawa masalah besar dan meminta sahabatnya keluar sebelum semuanya terlambat. 
 
Percakapan keduanya memperlihatkan hubungan yang erat sekaligus kepedulian Yong Man terhadap Hae Kang.
 
Memperkenalkan Lee Chung Won, karakter yang diperankan Park Byung Eun. 
 
Sebagai CEO perusahaan konstruksi sekaligus penghuni penthouse, ia menyinggung organisasi rahasia bernama One Club yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang mampu membayar biaya keanggotaan sebesar 10 miliar won.
 
Pertanyaan mengenai kemampuan Hae Kang mengumpulkan uang sebanyak itu menjadi awal konflik yang lebih besar.
 
Masalah semakin besar ketika tempat perjudian milik Hae Kang digerebek aparat, sementara Park Yong Man harus berurusan dengan pihak berwenang.
 
Demi menyelamatkan rekannya, Hae Kang mulai mencari cara cepat untuk memperoleh uang dalam jumlah besar.
 
Ia bahkan menyusun rencana menggelar pernikahan palsu setelah menyadari bahwa pesta pernikahan bisa menghasilkan banyak uang dari hadiah ucapan selamat.
 
Rencana tersebut menyeret Kang Ha Ri yang diperankan Ha Yun Kyung ke dalam kekacauan. Ha Ri terkejut saat tiba-tiba diminta menjadi pengantin, sementara Hae Kang berpura-pura menjadi mempelai pria.
 
Di akhir teaser, Hae Kang mengumpulkan 10 miliar won beralih ke sebuah kompleks apartemen.
 
Gecko, yang diperankan Kim Won Hae, mengungkap bahwa apartemen tersebut menyimpan potensi keuntungan besar yang belum diketahui banyak orang.
 
Teaser ditutup dengan senyum penuh percaya diri Hae Kang saat membayangkan dirinya bisa memperoleh 10 miliar won hanya dari apartemen itu, sekaligus memancing rasa penasaran terhadap kisah yang akan segera hadir dilayar kaca.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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