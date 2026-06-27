Drama The Apartment Job akan diperankan Ji Sung hingga Park Byung Eun, Simak Sinopsisnya

Ji Sung dan Park Byung Eun. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Akan jadi mantan bos, aktor asal Korea Ji Sung, siap menghibur penggemar lewat drama The Apartment Job yang tayang perdana pada 11 Juli pukul 22:40 KST.
Dikutip dari laman Soompi, Sabtu (27/6), di drama ini Ji Sung menjadi mantan bos Geng Oasis, Park Hae Kang, ia mencalonkan diri sebagai ketua dewan penghuni apartemen untuk mendapatkan uang tersembunyi di gedung tersebut.
Namun dalam perjalanannya, ia bergabung dengan para penghuni untuk mengungkap korupsi dan pelanggaran.
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Dimulai dengan teaser yang menujukkan Park Hae Kang bersemangat berkampanye, terjun ke dalam persaingan pemilu, Lee Choong Won (Park Byung Eun) menyampaikan narasi mengerikan.
“Pria bernama Park Hae Kang ini benar-benar bisa menjadi sesuatu, tapi dia jelas tidak boleh menjadi apa pun di apartemenku,” ungkapnya
Kemudian dalam teaser tersebut menunjukkan dua gambar yang kontras: Park Hae Kang tersenyum di tengah sorak sorai pendukungnya, dan Lee Choong Won menatap poster kampanye Park Hae Kang dengan ekspresi serius.
Setelah keterangan ‘Variabel tak terduga muncul dalam rencana sempurna,’ teaser memperkenalkan Jang Sook Jin (Moon So Ri) yang dengan berani menyatakan, "Saya adalah mata dan telinga True Value.”
Sontak mengejutkan Park Hae Kang dan Kang Ha Ri (Ha Yun Kyung), ia kemudian terlihat berpartisipasi dalam protes yang penuh semangat sambil mengenakan plakat.
Park Hae Kang berkata, "Semakin kuat lawan, semakin kita membutuhkan janji kampanye yang inovatif untuk menarik perhatian."
Dengan cepat Park Hae Kang terlihat memberikan tendangan berputar yang kuat kepada seseorang di tengah malam, sementara Lee Choong Won membalik meja dan menatap tajam seseorang yang berlutut di hadapannya.
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