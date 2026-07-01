Ramalan Karier dan Pekerjaan Zodiak Kamis 2 Juli 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

JawaPos.com – Ramalan karier dan pekerjaan untuk Kamis 2 Juli 2026, membawa berbagai prediksi yang menarik bagi enam zodiak, mulai dari Libra hingga Pisces. Sejumlah tanda bintang diperkirakan akan menghadapi perkembangan baru yang dapat memengaruhi perjalanan karier mereka.

Sebagian zodiak berpeluang memperoleh kesempatan emas, termasuk tawaran yang berkaitan dengan pekerjaan atau proyek di luar negeri. Di sisi lain, ada pula yang disarankan untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan penting dan lebih mengutamakan pertimbangan yang matang sebelum melangkah.

Setiap zodiak memiliki dinamika karier yang berbeda, sehingga ramalan ini dapat menjadi referensi untuk lebih bijak dalam menyikapi tantangan maupun peluang yang datang.

Mengacu pada ulasan Astroyogi, berikut ramalan karier dan pekerjaan zodiak Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

1. Libra (23 September – 22 Oktober)

Kabar menggembirakan dari luar negeri kemungkinan besar akan tiba hari ini, terutama bagi kamu yang sedang berstatus pelajar aktif.

Peluang ini sangat erat kaitannya dengan pendaftaran atau lamaran yang pernah kamu ajukan beberapa waktu lalu.

Bagi mahasiswa teknik khususnya, prospek yang terbuka saat ini sangat cerah dan layak untuk diperjuangkan dengan serius.

Jika kamu hampir lulus, besar kemungkinan ada tawaran posisi kerja di luar negeri yang datang tepat hari ini untukmu.