Jepang Latihan dengan Baju Lengan Panjang demi Tahan Cuaca Panas Piala Dunia

JawaPos.com – Timnas Jepang mulai mengintensifkan persiapan menghadapi cuaca panas yang diperkirakan menjadi tantangan besar pada Piala Dunia 2026.

Dalam sesi latihan di kamp pemusatan latihan mereka di Monterrey, Meksiko, Rabu (5/6), para pemain Samurai Biru fokus menjalani program adaptasi suhu tinggi menjelang laga pembuka turnamen.

Saat latihan berlangsung, suhu udara di Monterrey mencapai sekitar 30 derajat Celsius.

Sesi latihan bahkan harus dimulai lebih lambat dari jadwal semula akibat masalah kondisi lapangan latihan yang kurang ideal.

Beberapa pemain Jepang terlihat mengenakan pakaian lengan panjang saat berlatih meski cuaca cukup panas. Bek sayap Werder Bremen, Yukinari Sugawara, termasuk di antaranya.

Langkah tersebut dilakukan agar tubuh lebih cepat berkeringat dan terbiasa menghadapi kondisi cuaca panas serta lembap yang diprediksi terjadi pada pertandingan fase grup.

Winger Jepang Junya Ito mengungkapkan staf pelatih secara khusus memberikan arahan mengenai cara mempersiapkan fisik untuk bermain di venue yang panas.

"Kami diberi tahu untuk tidak langsung masuk ke kolam es setelah latihan," kata Ito.

"Mereka bilang itu tidak baik untuk proses adaptasi terhadap cuaca panas," lanjut pemain yang menjadi salah satu andalan lini serang Jepang tersebut.