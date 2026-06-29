Menurut Psikologi, Lebih Menyukai Cuaca Hangat Biasanya Menunjukkan 10 Kualitas Unik Ini

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, terik matahari bukanlah musuh, melainkan sahabat. Mereka merasa hidup kembali saat matahari bersinar terang, udara terasa hangat di kulit, dan hari berjalan lebih panjang.

Berbeda dengan pencinta cuaca dingin yang menikmati ketenangan hujan dan kabut, orang yang menyukai cuaca hangat sering kali memiliki karakter psikologis tertentu yang menarik untuk dicermati.

Dalam psikologi lingkungan (environmental psychology), preferensi terhadap cuaca tidak sekadar soal kenyamanan fisik. Pilihan ini kerap berkaitan dengan suasana hati, kepribadian, cara berpikir, hingga pola interaksi sosial.

Lalu, kualitas apa saja yang umumnya dimiliki orang yang lebih menyukai cuaca hangat dibandingkan cuaca dingin?

Dilansir dari Geediting, terdapat 10 kualitas unik yang sering muncul menurut sudut pandang psikologi.

1. Cenderung Lebih Optimis dan Berpikiran Positif

Paparan sinar matahari berhubungan langsung dengan peningkatan hormon serotonin, yang berperan besar dalam menjaga suasana hati. Tak heran, orang yang menyukai cuaca hangat sering diasosiasikan dengan pola pikir yang lebih optimis.

Secara psikologis, mereka lebih mudah melihat peluang dibandingkan hambatan. Saat menghadapi masalah, fokus mereka cenderung tertuju pada solusi, bukan pada rasa cemas berlebihan.

2. Lebih Ekspresif Secara Emosional