Menurut Psikologi, Lebih Menyukai Cuaca Hangat Biasanya Menunjukkan 10 Kualitas Unik Ini

Ilustrasi seseorang yang lebih menyukai cuaca yang hangat
JawaPos.com - Bagi sebagian orang, terik matahari bukanlah musuh, melainkan sahabat. Mereka merasa hidup kembali saat matahari bersinar terang, udara terasa hangat di kulit, dan hari berjalan lebih panjang.
Berbeda dengan pencinta cuaca dingin yang menikmati ketenangan hujan dan kabut, orang yang menyukai cuaca hangat sering kali memiliki karakter psikologis tertentu yang menarik untuk dicermati.
Dalam psikologi lingkungan (environmental psychology), preferensi terhadap cuaca tidak sekadar soal kenyamanan fisik. Pilihan ini kerap berkaitan dengan suasana hati, kepribadian, cara berpikir, hingga pola interaksi sosial.
Lalu, kualitas apa saja yang umumnya dimiliki orang yang lebih menyukai cuaca hangat dibandingkan cuaca dingin?
Dilansir dari Geediting, terdapat 10 kualitas unik yang sering muncul menurut sudut pandang psikologi.
1. Cenderung Lebih Optimis dan Berpikiran Positif
Paparan sinar matahari berhubungan langsung dengan peningkatan hormon serotonin, yang berperan besar dalam menjaga suasana hati. Tak heran, orang yang menyukai cuaca hangat sering diasosiasikan dengan pola pikir yang lebih optimis.
Secara psikologis, mereka lebih mudah melihat peluang dibandingkan hambatan. Saat menghadapi masalah, fokus mereka cenderung tertuju pada solusi, bukan pada rasa cemas berlebihan.
2. Lebih Ekspresif Secara Emosional
Cuaca hangat sering mendorong aktivitas luar ruangan dan interaksi sosial. Hal ini membuat pencinta cuaca hangat terbiasa mengekspresikan perasaan—baik lewat kata-kata, bahasa tubuh, maupun tindakan.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026