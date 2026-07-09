8 Ucapan Manipulasi Orang yang Tidak Mau Mengakui Kesalahan Menurut Psikologi

Ucapan manipulasi orang yang tidak mau mengakui kesalahan menurut psikologi./Magnific/ stockking
JawaPos.com – Orang yang tidak mau mengakui kesalahan biasanya mengandalkan serangkaian ucapan tertentu untuk menghindari tanggung jawab.
Psikologi mengidentifikasi pola ini sebagai bentuk manipulasi yang berakar dari mekanisme pertahanan diri seperti penolakan dan rasionalisasi.
Berbeda dengan orang yang matang secara emosional, mereka yang tidak bisa mengakui kesalahan melihat kekeliruan sebagai ancaman bagi identitas mereka.
Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (9/6), berikut delapan frasa yang paling sering digunakan oleh orang-orang yang hampir tidak pernah mau mengakui bahwa mereka salah.
1. "Bukan itu maksudku"
Frasa ini sering muncul sebagai jalan keluar ketika seseorang dihadapkan pada konsekuensi dari kata-kata yang menyakitkan.
Alih-alih mengakui bahwa ucapannya berdampak buruk, mereka berargumen bahwa orang lain hanya salah memahami maksudnya.
Komunikator yang sehat akan mengklarifikasi niat mereka sambil tetap bertanggung jawab atas dampak dari kata-kata tersebut.
2. "Kamu terlalu sensitif"
Ucapan ini mengalihkan fokus dari masalah yang sebenarnya ke reaksi emosional orang lain sebagai cara menghindari akuntabilitas.
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