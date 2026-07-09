Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 9 Juli 2026 | 18.55 WIB

8 Ucapan Manipulasi Orang yang Tidak Mau Mengakui Kesalahan Menurut Psikologi

Ucapan manipulasi orang yang tidak mau mengakui kesalahan menurut psikologi./Magnific/ stockking - Image

Ucapan manipulasi orang yang tidak mau mengakui kesalahan menurut psikologi./Magnific/ stockking

JawaPos.com – Orang yang tidak mau mengakui kesalahan biasanya mengandalkan serangkaian ucapan tertentu untuk menghindari tanggung jawab.

Psikologi mengidentifikasi pola ini sebagai bentuk manipulasi yang berakar dari mekanisme pertahanan diri seperti penolakan dan rasionalisasi.

Berbeda dengan orang yang matang secara emosional, mereka yang tidak bisa mengakui kesalahan melihat kekeliruan sebagai ancaman bagi identitas mereka.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (9/6), berikut delapan frasa yang paling sering digunakan oleh orang-orang yang hampir tidak pernah mau mengakui bahwa mereka salah.

1. "Bukan itu maksudku"

Frasa ini sering muncul sebagai jalan keluar ketika seseorang dihadapkan pada konsekuensi dari kata-kata yang menyakitkan.

Alih-alih mengakui bahwa ucapannya berdampak buruk, mereka berargumen bahwa orang lain hanya salah memahami maksudnya.

Komunikator yang sehat akan mengklarifikasi niat mereka sambil tetap bertanggung jawab atas dampak dari kata-kata tersebut.

2. "Kamu terlalu sensitif"

Ucapan ini mengalihkan fokus dari masalah yang sebenarnya ke reaksi emosional orang lain sebagai cara menghindari akuntabilitas.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Orang yang Sulit Dimanipulasi Biasanya Memperhatikan 6 Hal Sebelum Orang Lain Memanipulasinya - Image
Kepribadian

Orang yang Sulit Dimanipulasi Biasanya Memperhatikan 6 Hal Sebelum Orang Lain Memanipulasinya

Rabu, 8 Juli 2026 | 15.01 WIB

8 Ungkapan yang Terdengar Mendukung tetapi Sebenarnya Merupakan Tanda Manipulasi yang Halus Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Ungkapan yang Terdengar Mendukung tetapi Sebenarnya Merupakan Tanda Manipulasi yang Halus Menurut Psikologi

Senin, 6 Juli 2026 | 21.38 WIB

6 Frasa yang Digunakan Orang Cerdas Secara Emosional untuk Menghentikan Manipulasi Tanpa Drama Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

6 Frasa yang Digunakan Orang Cerdas Secara Emosional untuk Menghentikan Manipulasi Tanpa Drama Menurut Psikologi

Minggu, 28 Juni 2026 | 04.24 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

3

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

4

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

5

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

6

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

7

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

8

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

9

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

10

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore