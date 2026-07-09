8 Hal yang Anda Lakukan di Tempat Kerja yang Menunjukkan Anda Memiliki Kepercayaan Diri Rendah Menurut Psikologi

seseorang yang terlihat memiliki kepercayaan diri rendah./Magnific/Flowo
JawaPos.com - Kepercayaan diri bukan berarti selalu menjadi orang yang paling vokal, paling berani, atau paling menonjol di tempat kerja.
Dalam psikologi, kepercayaan diri lebih berkaitan dengan keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya dalam menghadapi tantangan, mengambil keputusan, dan menerima konsekuensi dari tindakannya.
Menariknya, rendahnya rasa percaya diri sering kali tidak terlihat secara langsung. Banyak orang tampak profesional di luar, tetapi diam-diam terus meragukan kemampuan mereka sendiri. Keraguan tersebut kemudian muncul dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan kecil yang tanpa disadari memengaruhi kinerja, hubungan dengan rekan kerja, bahkan peluang karier.
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (8/7), terdapat delapan kebiasaan di tempat kerja yang menurut berbagai temuan psikologi dapat menjadi tanda bahwa seseorang memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah.
1. Terlalu Sering Meminta Maaf, Bahkan Saat Tidak Bersalah
Mengucapkan "maaf" ketika memang melakukan kesalahan adalah bentuk tanggung jawab. Namun, jika Anda meminta maaf hampir dalam setiap situasi, termasuk ketika tidak melakukan kesalahan, hal tersebut bisa menjadi sinyal rendahnya rasa percaya diri.
Misalnya, Anda mengatakan:
"Maaf mengganggu."
"Maaf bertanya."
"Maaf kalau pendapat saya salah."
Padahal, bertanya, berdiskusi, atau menyampaikan ide adalah bagian normal dari pekerjaan.
Dalam psikologi, perilaku ini sering dikaitkan dengan kebutuhan untuk menghindari penolakan atau konflik. Seseorang merasa harus terus meminta maaf agar diterima oleh lingkungan.
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