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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 4 Juni 2026 | 05.05 WIB

4 Zodiak yang Lelah Capek Berjuang Sendiri karena Ujung-Ujungnya Hanya Di Ghosting, Saatnya Mundur dan Sadar Diri

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.com - Dighosting memanglah tidak pernah menyenangkan. Rasanya akan menyakitkan saat hanya menjadi korban ghosting.

Terutama jika selama ini anda sudah berusaha keras membuat pasangan merasa spesial. 

Keempat zodiak ini merasa bahwa mereka telah menginvestasikan waktu dan energi untuk seseorang, namun tidak mendapatkan balasan yang setara.

Mengutip informasi dari laman /collective.world empat zodiak ini telah lelah berjuang sendiri karena hanya berakhir di ghosting.

Leo tidak tahan dengan sikap yang menghargai mereka. Leo sulit menerima kenyataan bahwa mereka sudah berusaha mengenal seseorang, tetapi orang itu tidak melakukan hal-hal yang sama.

Leo tidak membutuhkan alasan mengapa seseorang pergi, karena tindakan menghosting itu sendiri sudah cukup menjadi bukti bahwa orang tersebut tidak layak untuk mereka.

Cancer sangat membenci ditinggalkan tanpa penjelasan karena hal tersebut membuat semua usaha dan perhatian yang mereka berikan terasa sia-sia.

Jika mantan pasangan mereka menghargai semua yang telah dilakukan cancer, setidaknya mereka bisa menghargai hubungan dengan cara yang lebih baik. 

Virgo lebih memilih percakapan putus hubungan atau setidaknya sebuah pesan singkat daripada ghosting tanpa kabar.

Jika seseorang memilih untuk menghosting virgo, itu artinya mereka tidak cukup memperhatikan mereka. Virgo akan memberikan seluruh hati dan usaha mereka pada pasangan.

Editor: Hanny Suwindari
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