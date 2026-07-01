Bukan Sekadar Tepat Waktu, Ini Alasan Pelanggan Semakin Percaya dengan Kereta di Indonesia

JawaPos.com - Kepercayaan menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem transportasi publik yang mampu bertahan dan terus berkembang. Hal tersebut disampaikan oleh Akademisi sekaligus Pengamat Transportasi Darat, Djoko Setijowarno.

Menurutnya, berbagai moda transportasi umum di Indonesia kini berlomba melakukan pembenahan layanan, termasuk sektor perkeretaapian yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Transformasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pembaruan fasilitas, tetapi juga pada peningkatan pengalaman pelanggan melalui penerapan standar pelayanan yang lebih baik dan pemanfaatan teknologi digital.

Djoko menjelaskan bahwa keberhasilan transformasi tersebut tercermin dari semakin mudahnya pelanggan mengakses layanan kereta, mulai dari pembelian tiket hingga proses masuk ke stasiun yang kini berlangsung lebih praktis dan efisien.

“Pada awal penerapannya, penggunaan teknologi berbasis data sempat memunculkan kekhawatiran terkait perlindungan data pribadi. Namun, seiring berjalanya waktu, masyarakat mulai menerima inovasi tersebut karena manfaatnya bisa dirasakan secara langsung, mulai dari proses pembelian tiket hingga akses masuk stasiun yang kini menjadi lebih seamless,” kata Djoko Setijowarno dalam podcast bertajuk “Menilik Transformasi Pelayanan Kereta Api di Indonesia. Sudah Setara Global!” di Marketeers TV.

Meningkatnya kepercayaan masyarakat juga terlihat dari respons pelanggan terhadap penyesuaian tarif perjalanan. Djoko menilai, ketika harga tiket mengalami kenaikan akibat kondisi tertentu, sebagian besar pelanggan tetap dapat menerimanya karena kualitas layanan yang diberikan dianggap sebanding dengan biaya yang dibayarkan.

Selain itu, komitmen KAI dalam mengutamakan kepentingan pelanggan juga tercermin melalui berbagai kebijakan, termasuk pemberian pengembalian dana secara penuh apabila perjalanan dibatalkan. Langkah-langkah tersebut dinilai semakin memperkuat keyakinan masyarakat terhadap perusahaan.

“Konsistensi tersebut membuat hubungan KAI dengan pelanggan semakin erat. KAI tidak lagi dipandang sekadar sebagai penyedia jasa transportasi, tetapi telah berkembang menjadi lifestyle brand,” ucapnya.