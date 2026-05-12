Irfan Ferdiansyah
Selasa, 12 Mei 2026 | 18.15 WIB

Orang yang Datang Lebih Awal dan Pulang Tepat Waktu Biasanya Menunjukkan 7 Ciri Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, ada tipe orang yang selalu datang lebih awal, mengatur waktu dengan rapi, dan hampir selalu pulang tepat waktu tanpa harus diingatkan.

Dari sudut pandang psikologi perilaku, kebiasaan ini bukan sekadar soal disiplin luar, tetapi sering mencerminkan pola pikir, kepribadian, dan cara seseorang memandang kontrol atas hidupnya.

Menariknya, psikologi modern melihat ketepatan waktu sebagai indikator dari banyak aspek internal seseorang, mulai dari regulasi diri hingga stabilitas emosi.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh ciri yang umumnya dimiliki oleh orang-orang seperti ini.

1. Memiliki kontrol diri yang tinggi (self-control)

Orang yang datang lebih awal biasanya memiliki kemampuan mengendalikan dorongan sesaat. Mereka tidak mudah tergoda untuk menunda keberangkatan atau “sekalian nanti saja”.

Dalam psikologi, ini berkaitan dengan executive function—kemampuan otak untuk mengatur tindakan jangka panjang. Mereka cenderung mampu menahan distraksi seperti scrolling ponsel terlalu lama atau aktivitas yang tidak prioritas sebelum berangkat.

2. Sangat menghargai waktu (time awareness)

Mereka melihat waktu sebagai sumber daya yang terbatas, bukan sesuatu yang bisa diulang. Karena itu, datang lebih awal bukan hanya kebiasaan, tapi bentuk penghormatan terhadap waktu sendiri dan orang lain.

Biasanya orang seperti ini juga punya “jam internal” yang cukup akurat—mereka bisa memperkirakan durasi perjalanan, pekerjaan, atau jeda dengan cukup tepat.

3. Cenderung rendah dalam prokrastinasi

Psikologi menyebut kebiasaan menunda sebagai procrastination, dan orang yang tepat waktu umumnya memiliki tingkat prokrastinasi yang rendah.

Mereka lebih suka menyelesaikan sesuatu segera daripada menumpuk tugas. Bahkan untuk hal kecil seperti bersiap berangkat, mereka cenderung langsung melakukannya tanpa banyak penundaan.

4. Memiliki kecemasan antisipatif yang sehat

Menariknya, tidak semua ketepatan waktu berasal dari ketenangan. Sebagian orang justru datang lebih awal karena memiliki anticipatory anxiety ringan—rasa tidak nyaman jika terlambat.

Namun ini bukan kecemasan yang mengganggu, melainkan dorongan sehat untuk bersiap menghadapi kemungkinan buruk seperti macet, hujan, atau hambatan tak terduga.

5. Terstruktur dan suka perencanaan

Orang seperti ini biasanya tidak menjalani hari secara spontan. Mereka cenderung membuat rencana: kapan berangkat, rute mana yang dipakai, hingga estimasi waktu sampai.

Dalam psikologi kepribadian, ini sering berkaitan dengan sifat conscientiousness—salah satu dimensi kepribadian Big Five yang berhubungan kuat dengan kedisiplinan, keteraturan, dan tanggung jawab.

6. Menghormati batas sosial (social boundaries)

Pulang tepat waktu sering mencerminkan kesadaran akan batas kerja, batas pertemuan, atau batas interaksi sosial.

Mereka memahami bahwa setiap aktivitas memiliki durasi yang wajar. Ini membuat mereka tidak cenderung “menahan orang lain” lebih lama dari yang diperlukan, dan juga menjaga keseimbangan hidup pribadi.

7. Memiliki rasa tanggung jawab yang konsisten

Ciri paling kuat dari orang yang tepat waktu adalah konsistensi dalam tanggung jawab. Mereka tidak hanya disiplin ketika diawasi, tetapi tetap sama bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan.

Dalam psikologi, ini menunjukkan internal locus of control—keyakinan bahwa hidup mereka sebagian besar dikendalikan oleh usaha dan keputusan mereka sendiri, bukan oleh faktor luar.

Datang lebih awal dan pulang tepat waktu bukan sekadar kebiasaan teknis, tetapi cerminan pola pikir yang lebih dalam. Di baliknya ada kombinasi antara disiplin, kesadaran waktu, perencanaan, dan kontrol diri yang kuat.

Namun penting juga diingat, tidak semua orang yang sesekali terlambat atau fleksibel berarti tidak disiplin. Psikologi selalu melihat manusia sebagai spektrum, bukan label kaku. Yang lebih penting adalah konsistensi arah perilaku, bukan kesempurnaan mutlak.

Jika ada satu hal yang bisa disimpulkan, orang yang menghargai waktu biasanya juga menghargai hidupnya sendiri—dan hidup orang lain di sekitarnya.***
Editor: Novia Tri Astuti
