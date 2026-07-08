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Rabbany Wanadriani
Rabu, 8 Juli 2026 | 18.11 WIB

Karier Moncer, 4 Zodiak Ini Diprediksi Meraih Kesuksesan Usai Memasuki Usia 30 Tahun

Ilustrasi zodiak yang sukses. (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak yang sukses. (Magnific)

JawaPos.com - Kesuksesan umumnya dipandang sebagai hasil dari kerja keras, ketekunan, serta kemampuan memanfaatkan peluang yang ada. Namun, dalam dunia astrologi, sebagian orang percaya bahwa posisi zodiak juga dapat memberikan gambaran mengenai perjalanan hidup dan waktu terbaik untuk berkembang.

Menurut pandangan tersebut, ada beberapa zodiak yang justru menunjukkan kemajuan paling signifikan setelah melewati usia 30 tahun. Pada fase ini, mereka diperkirakan lebih matang dalam mengambil keputusan, mampu memaksimalkan potensi, dan memperoleh peluang yang mendukung pencapaian karier maupun keuangan.

Mengacu pada ulasan yang dipublikasikan oleh YourTango, terdapat empat zodiak yang dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk menikmati kesuksesan setelah memasuki usia 30 tahun. Perlu diingat bahwa prediksi astrologi merupakan bentuk kepercayaan dan hiburan, bukan kepastian mengenai masa depan.

1. Aquarius

Aquarius dikenal disiplin dan sabar. Perjuangan hidup memberi mereka kesabaran.

Meskipun bekerja sangat keras dalam hidup, mereka mendapatkan imbalan atas kesabaran setelah usia 30-an.

Mereka secara alami dewasa dan emosional, tetapi belajar mengendalikan emosi ketika berusia 30 tahun dan akhirnya memahami arti kesabaran dan tahu bahwa dirinya akan menerima imbalan atas kerja keras.

2. Capricorn

Capricorn melambangkan kerja keras karena selalu bekerja keras dalam hidup sejak usia muda.

Mereka selalu suka memikul tanggung jawab. Meskipun bekerja sangat keras dalam hidup, mereka tidak mendapatkan hasil yang diinginkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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