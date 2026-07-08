Orang yang Memilih Menyembunyikan Profil Media Sosial Umumnya Memiliki 8 Karakter Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, media sosial menjadi salah satu sarana utama bagi banyak orang untuk berbagi cerita, pendapat, dan aktivitas sehari-hari. Meski demikian, ada pula individu yang lebih nyaman menjaga privasi dengan mengatur akun menjadi privat, membatasi informasi yang ditampilkan, atau menyembunyikan aktivitas mereka dari publik.

Dalam kajian psikologi, pilihan untuk merahasiakan profil media sosial tidak selalu berarti seseorang tertutup atau antisosial. Sebaliknya, keputusan tersebut dapat mencerminkan karakter, cara berpikir, serta kecenderungan emosional tertentu dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Merujuk pada ulasan yang dipublikasikan oleh geediting.com, terdapat delapan ciri perilaku yang sering dikaitkan dengan orang-orang yang memilih menjaga kerahasiaan profil media sosial mereka.

1. Mengendalikan privasi digital

Orang-orang yang mengatur akun media sosial mereka dalam mode privat memiliki kecenderungan kuat untuk mengontrol informasi pribadi mereka di dunia digital. Mereka sangat selektif dalam memilih siapa yang dapat mengakses unggahan dan foto-foto mereka, mencerminkan kebutuhan mendalam akan perlindungan privasi.

Sikap kehati-hatian ini bukan berarti negatif, melainkan menunjukkan kesadaran tinggi akan pentingnya batasan personal di era digital. Perilaku ini mencerminkan kepribadian yang sangat menghargai ruang pribadi dan bijak dalam membagikan informasi.

2. Mengutamakan koneksi bermakna

Mereka yang menjaga privasi akun media sosialnya cenderung lebih fokus pada kualitas pertemanan dibanding kuantitas pengikut. Bagi mereka, berbagi momen hidup lebih bermakna ketika dilakukan dengan orang-orang yang benar-benar peduli dan memiliki hubungan dekat.

Kebahagiaan mereka tidak diukur dari jumlah likes atau followers, melainkan dari kedalaman hubungan yang terjalin. Preferensi ini mencerminkan kecenderungan mereka untuk menjalin interaksi sosial yang lebih dalam dan bermakna, baik di dunia maya maupun nyata.