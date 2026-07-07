7 Karakter Baby Boomer yang Sering Menimbulkan Tantangan Saat Hidup Bersama

Ilustrasi Generasi Baby Boomer (freepik/gpointstudio)
JawaPos.com - Pepatah mengatakan bahwa usia hanyalah sebuah angka. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan generasi terkadang dapat menghadirkan tantangan tersendiri, terutama ketika orang-orang dengan latar pengalaman yang berbeda harus berbagi ruang dan menjalani rutinitas bersama.
Generasi Baby Boomer dikenal memiliki banyak pengalaman hidup, nilai-nilai kuat, serta sudut pandang yang terbentuk dari kondisi zaman yang berbeda. Hal tersebut tentu dapat menjadi sumber pembelajaran, tetapi di sisi lain, perbedaan pola pikir dan kebiasaan terkadang dapat memicu kesalahpahaman antar generasi.
Permasalahan dalam hubungan antar generasi biasanya bukan semata-mata disebabkan oleh usia, melainkan lebih kepada karakter, kebiasaan, dan cara seseorang beradaptasi dengan perubahan.
Mengutip ulasan dari laman Global English Editing, terdapat beberapa tipe perilaku yang kerap dianggap menantang dari sebagian individu Baby Boomer ketika hidup bersama orang lain. Berikut tujuh karakter yang sering menjadi sorotan.
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1. Generasi Boomer yang kurang menguasai teknologi
Mencoba menjelaskan cara kerja smartphone, atau mengapa Wi-Fi tidak "berfungsi" padahal tidak tersambung. Ini bisa jadi ujian kesabaran yang sesungguhnya.
Tidak ada yang salah dengan tidak paham teknologi. Namun, jika Anda tinggal serumah, masalah terkait teknologi yang terus-menerus ini bisa menjadi sedikit mengganggu. Masalahnya, para Boomer tumbuh di era yang berbeda.
Era di mana telepon putar menjadi hal yang biasa dan televisi masih berwarna hitam putih. Jadi, wajar saja, beradaptasi dengan dunia teknologi yang serba cepat saat ini bisa jadi hal yang menakutkan bagi mereka.
Menurut para ahli, masalah ini bukan hanya tentang kurangnya paparan atau pengetahuan. Masalah ini juga terkait dengan perubahan kognitif yang terjadi seiring bertambahnya usia, termasuk pemrosesan informasi yang lebih lambat dan berkurangnya kapasitas memori.
2. Generasi Boomer yang sudah terbiasa dengan kebiasaan lamanya
Generasi Boomer yang sudah terbiasa dengan kebiasaan lama, lebih suka mempertahankan rutinitas dan kebiasaan lama mereka. Mereka menolak perubahan dan bisa sangat bersikeras mempertahankan gaya hidup mereka.
Psikologi menunjukkan bahwa kekakuan ini dapat berasal dari rasa takut akan perubahan atau kebutuhan bawaan untuk mempertahankan kendali seiring bertambahnya usia.
Ini bukan tentang menjadi sulit, ini tentang berpegang teguh pada keakraban di dunia yang berubah dengan cepat. Hidup dengan generasi Boomer yang memiliki kebiasaan tertentu bisa jadi sulit, tetapi kesabaran dan pengertian bisa sangat membantu.
Cobalah untuk memperkenalkan perubahan secara bertahap dan yakinkan mereka bahwa beberapa pengalaman baru bisa menjadi hal yang baik.
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