8 Karakter Orang yang Sering Membaca Email tetapi Lupa Membalasnya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak sedikit orang yang langsung membuka dan membaca email yang masuk, tetapi kemudian lupa memberikan balasan. Dalam sudut pandang psikologi, kebiasaan ini dapat mencerminkan pola pikir, cara mengelola informasi, hingga pendekatan seseorang terhadap berbagai tanggung jawab yang dimilikinya.

Perilaku tersebut bukan sekadar soal lupa atau menunda pekerjaan. Ada sejumlah karakteristik kepribadian yang kerap dikaitkan dengan kebiasaan ini. Meskipun tampak sepele, cara seseorang memperlakukan email dapat memberikan gambaran tentang sifat dan kebiasaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Mengacu pada ulasan yang dimuat oleh geediting.com, terdapat delapan ciri kepribadian yang umum ditemukan pada orang yang rutin membaca email, tetapi sering kali menunda atau lupa mengirimkan balasan.

1. Jiwa kreatif yang menggebu

Mereka yang sering melupakan balasan pesan ternyata memiliki tingkat kreativitas yang tinggi, sebuah kondisi di mana pikiran mereka terus menerus berkelana mencari ide-ide baru. Ketika seseorang sedang tenggelam dalam proses kreatif, sangat wajar jika mereka membaca pesan lalu berencana membalasnya nanti karena pikiran mereka sedang asyik mengeksplorasi berbagai kemungkinan dan gagasan.

Orang-orang kreatif ini sering kali terhanyut dalam arus pemikiran mereka sendiri hingga lupa akan tugas-tugas sederhana seperti membalas pesan. Meski ini bukan pembenaran atas ketidaksopanan, namun hal ini menunjukkan bahwa kelupaan dalam komunikasi bisa jadi merupakan efek samping dari proses berpikir kreatif yang intens.

2. Refleksi diri yang mendalam

Mereka yang suka melakukan introspeksi diri seringkali menghabiskan banyak waktu untuk menyelami pikiran dan perasaan mereka sendiri, hingga terkadang lupa untuk merespons pesan yang masuk.

Saat sedang tenggelam dalam analisis mendalam tentang diri sendiri, membaca pesan dan berencana membalasnya bisa dengan mudah terlupakan karena pikiran mereka sedang fokus pada proses perenungan. Tindakan ini bukanlah bentuk kesengajaan, melainkan efek samping dari proses berpikir yang mendalam. Orang-orang dengan karakteristik seperti ini biasanya sangat menghargai momen-momen refleksi diri mereka.