6 Tanda Orang yang Diam-Diam Merasa Senang Ketika Rencana Mendadak Dibatalkan, Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua orang merasa kecewa ketika sebuah rencana tiba-tiba dibatalkan. Bagi sebagian orang, kondisi tersebut justru menjadi kabar yang melegakan karena mereka lebih menikmati waktu untuk diri sendiri.

Dalam kajian psikologi, kecenderungan seperti ini memiliki sejumlah karakteristik yang menarik untuk dipahami.

Mengutip GE Editing, terdapat enam ciri yang umum dimiliki oleh orang-orang yang diam-diam merasa gembira ketika agenda yang telah direncanakan batal secara mendadak. Apakah Anda termasuk salah satunya?

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1. Mereka menghargai kesendirian

Psikologi menunjukkan bahwa individu-individu ini cenderung introvert.

Mereka tumbuh subur dalam kesendirian dan menemukan kegembiraan dalam pikiran dan aktivitas sendiri.

Selain itu, bagi kaum introvert, interaksi sering kali menguras tenaga karena melibatkan tingkat perubahan atau adaptasi tertentu.

2. Mereka sangat sensitif terhadap rangsangan

Orang yang merasa lelah berada di tempat ramai biasanya senang ketika rencana dibatalkan.