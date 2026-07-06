Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Selasa, 7 Juli 2026 | 05.51 WIB

6 Tanda Orang yang Diam-Diam Merasa Senang Ketika Rencana Mendadak Dibatalkan, Menurut Psikologi

ilustrasi orang yang senang saat agenda tiba-tiba dibatalkan./ Freepik - Image

ilustrasi orang yang senang saat agenda tiba-tiba dibatalkan./ Freepik

JawaPos.com - Tidak semua orang merasa kecewa ketika sebuah rencana tiba-tiba dibatalkan. Bagi sebagian orang, kondisi tersebut justru menjadi kabar yang melegakan karena mereka lebih menikmati waktu untuk diri sendiri.

Dalam kajian psikologi, kecenderungan seperti ini memiliki sejumlah karakteristik yang menarik untuk dipahami.

Mengutip GE Editing, terdapat enam ciri yang umum dimiliki oleh orang-orang yang diam-diam merasa gembira ketika agenda yang telah direncanakan batal secara mendadak. Apakah Anda termasuk salah satunya?

1. Mereka menghargai kesendirian

Psikologi menunjukkan bahwa individu-individu ini cenderung introvert.

Mereka tumbuh subur dalam kesendirian dan menemukan kegembiraan dalam pikiran dan aktivitas sendiri.

Selain itu, bagi kaum introvert, interaksi sering kali menguras tenaga karena melibatkan tingkat perubahan atau adaptasi tertentu.

2. Mereka sangat sensitif terhadap rangsangan

Orang yang merasa lelah berada di tempat ramai biasanya senang ketika rencana dibatalkan.

Psikologi menjelaskan hal ini sebagai kepekaan tinggi terhadap rangsangan eksternal.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
8 Tanda Seseorang Menyimpan Rasa Cemburu dan Iri kepada Anda - Image
Kepribadian

8 Tanda Seseorang Menyimpan Rasa Cemburu dan Iri kepada Anda

Senin, 6 Juli 2026 | 16.33 WIB

4 Tanda Kamu Sebenarnya Sukses dalam Hidup, Bukan Sekadar Soal Uang - Image
Lifestyle

4 Tanda Kamu Sebenarnya Sukses dalam Hidup, Bukan Sekadar Soal Uang

Senin, 6 Juli 2026 | 03.41 WIB

8 Tanda Ini Jadi Ciri Pasangan yang Bertemu Secara Online Menurut Psikologi, Apa Saja? - Image
Kepribadian

8 Tanda Ini Jadi Ciri Pasangan yang Bertemu Secara Online Menurut Psikologi, Apa Saja?

Minggu, 5 Juli 2026 | 05.49 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam? - Image
1

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?

2

Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru

3

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca

4

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba

5

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

6

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi The Three Lions Demi Lolos Perempat Final!

7

Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen!

8

Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam

9

Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Bursa Dunia Sepakat Pilih Atlas Lions, Opta Beri Peluang Menang 51,8 Persen

10

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore