6 Tanda Orang yang Diam-Diam Merasa Senang Ketika Rencana Mendadak Dibatalkan, Menurut Psikologi

ilustrasi orang yang senang saat agenda tiba-tiba dibatalkan./ Freepik
JawaPos.com - Tidak semua orang merasa kecewa ketika sebuah rencana tiba-tiba dibatalkan. Bagi sebagian orang, kondisi tersebut justru menjadi kabar yang melegakan karena mereka lebih menikmati waktu untuk diri sendiri.
Dalam kajian psikologi, kecenderungan seperti ini memiliki sejumlah karakteristik yang menarik untuk dipahami.
Mengutip GE Editing, terdapat enam ciri yang umum dimiliki oleh orang-orang yang diam-diam merasa gembira ketika agenda yang telah direncanakan batal secara mendadak. Apakah Anda termasuk salah satunya?
1. Mereka menghargai kesendirian
Psikologi menunjukkan bahwa individu-individu ini cenderung introvert.
Mereka tumbuh subur dalam kesendirian dan menemukan kegembiraan dalam pikiran dan aktivitas sendiri.
Selain itu, bagi kaum introvert, interaksi sering kali menguras tenaga karena melibatkan tingkat perubahan atau adaptasi tertentu.
2. Mereka sangat sensitif terhadap rangsangan
Orang yang merasa lelah berada di tempat ramai biasanya senang ketika rencana dibatalkan.
Psikologi menjelaskan hal ini sebagai kepekaan tinggi terhadap rangsangan eksternal.
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