Selalu Memesan Menu yang Sama Saat Makan di Restoran? Psikologi Menilai Anda Mungkin Memiliki 7 Karakter Ini

Ilustrasi orang yang selalu memesan makanan yang sama saat makan di luar (Dok. Freepik)
JawaPos.com – Pilihan makanan ternyata tidak hanya berkaitan dengan selera, tetapi juga dapat mencerminkan aspek tertentu dari kepribadian seseorang. Dalam kajian psikologi, kebiasaan selalu memesan menu yang sama ketika makan di luar disebut memiliki keterkaitan dengan pola perilaku tertentu.
Hal tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi atau memberi cap terhadap seseorang. Sebaliknya, pemahaman ini membantu melihat bagaimana kebiasaan sehari-hari dapat memberikan gambaran mengenai karakter dan cara seseorang mengambil keputusan.
Mengenali pola tersebut juga dapat menjadi bahan refleksi untuk lebih memahami diri sendiri serta menghargai kebiasaan yang selama ini terbentuk.
Dirangkum dari laman geediting.com, berikut tujuh perilaku yang menurut psikologi kerap ditemukan pada orang yang hampir selalu memilih menu yang sama setiap kali makan di luar.
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1. Pencari kenyamanan
Berpetualang ke tempat yang tidak diketahui bisa mengasyikkan bagi sebagian orang, tetapi jika Anda selalu memesan hidangan yang sama di restoran, hal ini mungkin menandakan bahwa Anda adalah seorang pencari kenyamanan.
Yap, selalu memilih hal-hal yang sudah dikenal dan familier bisa jadi merupakan indikasi bahwa Anda lebih suka tinggal di zona nyaman daripada mengambil risiko.
Ini terkait dengan kepastian tentang apa yang diharapkan dan apa yang akan Anda dapatkan. Dalam hal ini, kenikmatan dari hidangan yang sudah dikenal lebih besar daripada kemungkinan kekecewaan dari hidangan baru yang tidak nikmat.
2. Pencinta rutinitas
Jika Anda selalu memesan makanan yang sama saat makan di luar, Anda mungkin menyukai rutinitas.
Sementara semua orang bersemangat untuk mencoba berbagai menu di suatu restoran, Anda bertahan dengan makanan yang Anda pesan seperti biasa.
Mengapa? Karena mereka menyukai rutinitas. Rutinitas membuat hidup mereka teratur dan dapat diprediksi. Perilaku ini juga berlaku pada pilihan makanan mereka.
3. Takut kecewa
Apakah Anda seseorang yang bermain aman untuk menghindari kekecewaan? Jujur dan apa adanya, tetapi selalu memilih makanan yang sama dapat menunjukkan rasa takut akan kekecewaan.
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