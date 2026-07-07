Selalu Memesan Menu yang Sama Saat Makan di Restoran? Psikologi Menilai Anda Mungkin Memiliki 7 Karakter Ini

1. Pencari kenyamanan

Berpetualang ke tempat yang tidak diketahui bisa mengasyikkan bagi sebagian orang, tetapi jika Anda selalu memesan hidangan yang sama di restoran, hal ini mungkin menandakan bahwa Anda adalah seorang pencari kenyamanan.

Yap, selalu memilih hal-hal yang sudah dikenal dan familier bisa jadi merupakan indikasi bahwa Anda lebih suka tinggal di zona nyaman daripada mengambil risiko.

Ini terkait dengan kepastian tentang apa yang diharapkan dan apa yang akan Anda dapatkan. Dalam hal ini, kenikmatan dari hidangan yang sudah dikenal lebih besar daripada kemungkinan kekecewaan dari hidangan baru yang tidak nikmat.

2. Pencinta rutinitas

Jika Anda selalu memesan makanan yang sama saat makan di luar, Anda mungkin menyukai rutinitas.

Sementara semua orang bersemangat untuk mencoba berbagai menu di suatu restoran, Anda bertahan dengan makanan yang Anda pesan seperti biasa.

Mengapa? Karena mereka menyukai rutinitas. Rutinitas membuat hidup mereka teratur dan dapat diprediksi. Perilaku ini juga berlaku pada pilihan makanan mereka.

3. Takut kecewa